[{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az M1 mai adásában az is elhangzott, hogy az Alföldön és a Dunántúl egyes részein extrém magas a parlagfű pollenkoncentrációja.","shortLead":"Az M1 mai adásában az is elhangzott, hogy az Alföldön és a Dunántúl egyes részein extrém magas a parlagfű...","id":"20190825_Orszagszerte_kritikus_a_pollenhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b0d195-8b8c-4cb4-ae56-321e7d20b989","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Orszagszerte_kritikus_a_pollenhelyzet","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:10","title":"Országszerte kritikus a pollenhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mindenkinek csak ártanak.","shortLead":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról...","id":"20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf83038-9fe4-4f63-a16b-4b9fba4ebfa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:46","title":"Macron: a kereskedelmi háborúk senkinek sem jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797c92d8-0f69-4f0d-b6ea-f33fa82f6394","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon, ha egy állítást nem lehet három egyszerű karakterben házfalakra felfesteni. Ki a szemét, ha Angela Merkel az európai pénzelosztást dicséri Orbán Viktor oldalán? És ki jön ki abból jobban, ha mindannyian elfelejtünk gondolkodni? Ez a heti belpolitikai összefoglalónk.","shortLead":"Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon, ha egy állítást nem lehet három egyszerű karakterben házfalakra...","id":"20190825_Magyar_nepmese_amelyben_a_kis_Angela_melyen_meghajol_Viktor_kiraly_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=797c92d8-0f69-4f0d-b6ea-f33fa82f6394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8d06f3-3f89-4de5-a0ef-fcc22ce5b7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Magyar_nepmese_amelyben_a_kis_Angela_melyen_meghajol_Viktor_kiraly_elott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:30","title":"Magyar népmese, amelyben a kis Angela mélyen meghajol Viktor király előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a felvonulók és a közönség testi épségének védelmében fújták le a felénél az eseményt.","shortLead":"A szervezők a felvonulók és a közönség testi épségének védelmében fújták le a felénél az eseményt.","id":"20190824_Felbeszakadt_a_Savaria_Karneval_a_vihar_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347fe80f-dba6-4ed6-8a02-96086b6d0cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Felbeszakadt_a_Savaria_Karneval_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:35","title":"Félbeszakadt a Savaria Karnevál a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","shortLead":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","id":"20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c600a53-d1ea-41af-a58a-47388481ea5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:27","title":"Újra Magyarországra jön Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peking tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy Trump beharangozta a kínai importra kivetett vámok megemelését.","shortLead":"Peking tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy Trump beharangozta a kínai importra kivetett vámok megemelését.","id":"20190824_Kina_tiltakozik_az_importvamok_emelese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072d4574-4e50-4027-b2f3-f891a20c2add","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Kina_tiltakozik_az_importvamok_emelese_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:49","title":"Kína tiltakozik az importvámok emelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét egység 500 méteren érte dobogóra. ","shortLead":"Mindkét egység 500 méteren érte dobogóra. ","id":"20190825_Kajakkenuvb_a_noi_kenu_kettes_ezust_Kozak_Danuta_kajak_egyesben_bronzermes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06005a1-9539-4f17-8b43-fa592e28f640","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_a_noi_kenu_kettes_ezust_Kozak_Danuta_kajak_egyesben_bronzermes","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:01","title":"Kajak-kenu-vb: a női kenu kettes ezüst-, Kozák Danuta kajak egyesben bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]