Nagyjából egy évtizede már annak, hogy a Facebook felkereste a Pirate Bayt, a világ egyik legnépszerűbb kalózoldalát, hogy távolítsa el a platformjáról a közösségi oldal Megosztás gombját. Ennek oka, hogy Zuckerbergék nem akartak részt vállalni a fájlcserélés illegális vonatkozásában. A Pirate Bay csapata azonban nem válaszolt, így a közösségi oldal végül úgy döntött, "cserében" blokkolja az összes olyan linket, ami a Pirate Bayhez vezet.

Most, több mint egy évtizeddel a kérés után, a Pirate Bay végre levette a Megosztás gombot az oldaláról, ami jó hír is lehetne. A Facebook ugyanis menet közben valamikor levette a tiltólistáról a Pirate Bayt, azóta viszont újra visszatették rá – számolt be róla a TorrentFreak. Ennek értelmében aki most akarná a kalózoldal egyik linkjét megosztani, annak ez nem fog sikerülni. Akár Messengeren, akár a Facebook hírfolyamába szeretné beilleszteni valaki, az alábbi hibaüzenetet kapja:

© TorrentFreak

A Facebook arra hivatkozava tagadja meg (sok más torrentoldaléval egyetemben) a link elküldését, mert az ellentétes a közösségi irányelvekkel.

