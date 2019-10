Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz szerint ez nem fair, a kormánypárt visszalépést és időközi választást szeretne.","shortLead":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz...","id":"20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52c64-f0a4-482e-bfe1-104904e43fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","timestamp":"2019. október. 07. 10:53","title":"A Fidesz fair választást szeretne, az ellenzéki jelölt visszalépését kéri Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blizzard a versenyszabályzatára hivatkozva jelentette be, hogy a játékostól elveszik addigi nyereményét, egy éven át pedig nem indulhat egyetlen Hearthstone-kiírásban sem.","shortLead":"A Blizzard a versenyszabályzatára hivatkozva jelentette be, hogy a játékostól elveszik addigi nyereményét, egy éven át...","id":"20191008_blizzard_hearthstone_jatek_hongkongi_tuntetes_stream","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d6ba54-b24e-4589-bbda-4e240a98a7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_blizzard_hearthstone_jatek_hongkongi_tuntetes_stream","timestamp":"2019. október. 08. 12:03","title":"Kizárta és lenullázta a Blizzard a játékost, aki a hongkongi tüntetők mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","shortLead":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","id":"20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ccc08e-9d5e-41a2-bb79-118856c242be","keywords":null,"link":"/sport/20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","timestamp":"2019. október. 06. 20:31","title":"Négy magyar arany az úszó-világkupa zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kevés helyen lesz tartósan felhős az ég.","shortLead":"Csak kevés helyen lesz tartósan felhős az ég.","id":"20191007_idojaras_hetfo_derult_huvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9be035-33df-4522-ba00-bbe45052c0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_idojaras_hetfo_derult_huvos","timestamp":"2019. október. 07. 06:27","title":"Kiderül az idő, de marad a hűvös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták a fővárosban a Péceli út egy szakaszát. ","shortLead":"A rendőrök lezárták a fővárosban a Péceli út egy szakaszát. ","id":"20191007_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XVII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b8fd1e-99ed-437a-b23a-ced755c81fa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XVII_keruletben","timestamp":"2019. október. 07. 17:58","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XVII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e197a-dd98-4aad-a891-0b35c5d3cec0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közösségi oldalak sokszor elrejtik az eltérő véleményeket, és csak azt mutatják nekünk, amit látni szeretnénk. A Deutsche Welle segítségével megmutatjuk, hogyan törhetünk ki a buborékból.","shortLead":"A közösségi oldalak sokszor elrejtik az eltérő véleményeket, és csak azt mutatják nekünk, amit látni szeretnénk...","id":"20191007_Igy_torhet_ki_a_facebookos_velemenybuborekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267e197a-dd98-4aad-a891-0b35c5d3cec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4475963a-b420-4dc1-b18f-f3899deba5df","keywords":null,"link":"/360/20191007_Igy_torhet_ki_a_facebookos_velemenybuborekbol","timestamp":"2019. október. 08. 10:00","title":"Videó: Így törhet ki a facebookos véleménybuborékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újságírót nem engedtek be a debreceni menekülttábor területére 2015-ben. Az Emberi Jogok Európai Bírósága újságírói alapvetéseket magyarázva mondta ki, ez jogsértő volt.","shortLead":"Egy újságírót nem engedtek be a debreceni menekülttábor területére 2015-ben. Az Emberi Jogok Európai Bírósága újságírói...","id":"20191008_Strasbourg_jogserto_kizarni_az_ujsagirokat_a_menekulttaborokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc3b4bc-b650-4b37-937f-2ba7f16eb2c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Strasbourg_jogserto_kizarni_az_ujsagirokat_a_menekulttaborokbol","timestamp":"2019. október. 08. 13:17","title":"Emberi Jogok Európai Bírósága: Jogsértő kizárni az újságírókat a menekülttáborokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy ez Magyarországon is így lesz.","shortLead":"Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő...","id":"20191007_A_magyar_mozik_is_vetiteni_fogjak_Scorsese_Netflixes_filmjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7123bcbf-ee04-43d1-b403-209b5e5482c6","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_A_magyar_mozik_is_vetiteni_fogjak_Scorsese_Netflixes_filmjet","timestamp":"2019. október. 07. 15:45","title":"Magyar mozikban is vetíteni fogják Martin Scorsese netflixes filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]