[{"available":true,"c_guid":"4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap, a szavazatszámláló bizottság működni fog, és várja a 388 voksolót a megyei közgyűlés tagjainak választására.","shortLead":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap...","id":"20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687b9aa-76be-4311-8824-df9621e28747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","timestamp":"2019. október. 13. 08:57","title":"A települések, ahol senki sem akart polgármester lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá Donald Trump amerikai elnök ügyvédje, Rudy Giuliani két floridai üzlettársát, hogy járjanak közben Marie Yovanovitch-nak, az Egyesült Államok kijevi nagykövetének leváltása érdekében.\r

","shortLead":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá...","id":"20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f07708-4964-4703-bb7f-c45bdbd2f257","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","timestamp":"2019. október. 13. 16:33","title":"A volt ukrán főügyész tagadja, hogy köze volt az amerikai nagykövet leváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","shortLead":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","id":"20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f50e31-3bff-4960-9145-52ecd7b93a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 08:56","title":"Magára hagyta a helyi Fidesz-elnök, mégis behúzta Molnár Oszkár Edelényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6caea40-6175-4de5-bcd9-e98629fa869b","c_author":"Dragon Zoltán","category":"360","description":"A hétköznapokban kevéssé szembetűnő, de a kávé feldolgozásában, kereskedelmében, valamint az ital elkészítésében is komoly technológiai fejlődés zajlik. A hangsúly a gyorsaságon és a reprodukálható minőségen van.","shortLead":"A hétköznapokban kevéssé szembetűnő, de a kávé feldolgozásában, kereskedelmében, valamint az ital elkészítésében is...","id":"201941__hightech_kavezas__alkalmazas_kerdese__odaporkolnek__expresszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6caea40-6175-4de5-bcd9-e98629fa869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769f8d06-1df4-4e67-a865-c7ce9ec0865d","keywords":null,"link":"/360/201941__hightech_kavezas__alkalmazas_kerdese__odaporkolnek__expresszo","timestamp":"2019. október. 12. 12:05","title":"A \"még újabb hullámos\" kávézás élménye már erősen a technológiától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A mentőautó megkülönböztető jelzéssel közlekedett. Sérültek is vannak.","shortLead":"A mentőautó megkülönböztető jelzéssel közlekedett. Sérültek is vannak.","id":"20191013_mentoauto_szemelyauto_nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6818805a-d180-4574-abed-bd41d1576916","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_mentoauto_szemelyauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 13. 21:30","title":"Mentő és személyautó ütközött Nyíregyházán, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzleti kapcsolatokról is sok minden kiderült Borkai Zsolt botrányában; nincs meg Andy Vajna eredeti végrendelete; nem nagyon változhat a magyar kormány és az új Európai Bizottság viszonya. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az üzleti kapcsolatokról is sok minden kiderült Borkai Zsolt botrányában; nincs meg Andy Vajna eredeti végrendelete...","id":"20191013_Es_akkor_borkai_vajna_eu_lakhatas_kina_nba_versenykepesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6734cecc-2152-48ce-8e1b-31a6e4ebf281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Es_akkor_borkai_vajna_eu_lakhatas_kina_nba_versenykepesseg","timestamp":"2019. október. 13. 10:00","title":"És akkor Vajna Tímea közelebb került a 37 milliárdos örökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","shortLead":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","id":"20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca6a44-6136-4d3b-aa00-d81165ab54ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","timestamp":"2019. október. 14. 09:44","title":"Tiszaeszláron megbukott a MIÉP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A választáshoz akár 24 fokos meleggel is hozzájárulhat az október.","shortLead":"A választáshoz akár 24 fokos meleggel is hozzájárulhat az október.","id":"20191013_Napsutesben_szavazhat_az_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd455bd-9ed1-4368-bb9a-8ca861a17107","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Napsutesben_szavazhat_az_orszag","timestamp":"2019. október. 13. 07:38","title":"Napsütésben szavazhat az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]