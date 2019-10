A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie a techvilág fontosabb hírei közé. Az ok a hosszúnak ígért üzemidőben keresendő.

Új telefont állít csatasorba a japán piacon a Sharp, mely a szokásosnál sokkal tovább üzemelő akkumulátora miatt tűnik érdekesnek: a gyártó azt állítja, az S7 az átlagos 1-2 napnyi működés helyett akár egy hétig is elketyeg, mielőtt újból töltőre kellene tenni.

A telefon elsősorban energiatakarékos IGZO kijelzőjének köszönheti a visszafogott fogyasztást, illetve ehhez a lóerőkkel csínján bánó Snapdragon 630 processzor, és persze a 4000 mAh-es akkumulátor is hozzátesz valamit. Utóbbi azonban nem tűnik annyira izmosnak, hogy a 7 napos működés valóban tartható legyen, legalábbis teljes kihasználtság mellett ez azért nehezen elképzelhető. A rendszer működését amúgy 3 GB RAM segíti.

© Sharp

A IGZO technológia neve a megalkotás során felhasznált anyagokból adódik: indium-gallium-cink-oxid. Állóképeknél például eleve 80-90 százalékkal kevesebbet fogyaszt, mint a hagyományos LCD, ráadásul azzal ellentétben az IGZO-panelek kikapcsolás után is mutatják a legutoljára látható képet.

A mobiljukkal gyakran fotózók valószínűleg nem lesznek elragadtatva az S7 tudásával, a készüléket ugyanis egyetlen 12 megapixeles optikával szerelték fel, míg az előlapon egy 8 megapixeles lyuk található. A Sharp ezt a helyzetet úgy próbálja ellensúlyozni, hogy a fénylesőkhöz szoftveres okosságot is csomagol, hogy a képalkotás minél teljesebb élményt nyújtson.

Mivel a Sharp is része az Android One programnak, a felhasználó biztos lehet benne, hogy a készülék a vásárlást követő hónapok után is megkapja majd a legfrissebb és legbiztonságosabb Androidot. A mobilt az oprendszer 10-es főverziójával szállítja a Sharp, de hogy mennyiért, azt nem tudni, egyelőre csak a forgalomba állítás időpontja ismert, ami december közepe.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.