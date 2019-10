Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vonat még ki sem ért Kolozsvárról, amikor lángra kapott a mozdony.","shortLead":"A vonat még ki sem ért Kolozsvárról, amikor lángra kapott a mozdony.","id":"20191017_Kigyulladt_a_KolozsvarBudapestBecs_vonat_mozdonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ead3f2-0bd7-42ee-9d62-bbd3fd0e8be9","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Kigyulladt_a_KolozsvarBudapestBecs_vonat_mozdonya","timestamp":"2019. október. 17. 10:01","title":"Kigyulladt a Kolozsvár–Budapest–Bécs-vonat mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e725ec-9db7-460c-9bb9-ba5d6a2e309d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pont azokat az ültetvényeket találta meg, ahonnan a dióbél jelentős része származik, ezért felment a dió ára. ","shortLead":"Pont azokat az ültetvényeket találta meg, ahonnan a dióbél jelentős része származik, ezért felment a dió ára. ","id":"20191017_Pusztitott_a_dunantuli_dioultetvenyeken_a_furolegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e725ec-9db7-460c-9bb9-ba5d6a2e309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa5ce91-bf9a-49cc-8921-3fc43d6686af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Pusztitott_a_dunantuli_dioultetvenyeken_a_furolegy","timestamp":"2019. október. 17. 12:19","title":"Pusztított a dunántúli dióültetvényeken a fúrólégy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50c94de-7c7d-4488-a7bd-1c0fedd93930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mayflower Autonomous Ship (MAS) fejlesztői azzal szeretnének emléket állítani az első európai telepeseket szállító Mayflowernek, hogy az Atlanti-óceánon át Amerikába juttatják járművüket. Ezen viszont nem lesz ember, a hajó mindent magától csinál majd.","shortLead":"A Mayflower Autonomous Ship (MAS) fejlesztői azzal szeretnének emléket állítani az első európai telepeseket szállító...","id":"20191017_mas_mayflower_onvezeto_hajo_ibm_plymouth_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50c94de-7c7d-4488-a7bd-1c0fedd93930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22eb5628-c4b1-49c4-a8d4-35311ed0bf67","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_mas_mayflower_onvezeto_hajo_ibm_plymouth_amerika","timestamp":"2019. október. 17. 11:03","title":"2020-ban indítják útjára a hajót, amely önmagát navigálva kel át az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vasúti átjáróban ütött el a vonat egy gyalogost.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban ütött el a vonat egy gyalogost.","id":"20191016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8020414-0bbb-4c66-81d8-07f2dd6d8112","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Keszthelyen","timestamp":"2019. október. 16. 20:46","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddedcd4-97d6-457a-b9cd-1f82d6f6c02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelen állás szerint a 2020-as év is a kamerás újdonságokról szól majd az okostelefonoknál, ezúttal azonban a szelfikamera lesz majd a fókuszban.","shortLead":"A jelen állás szerint a 2020-as év is a kamerás újdonságokról szól majd az okostelefonoknál, ezúttal azonban...","id":"20191017_samsung_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ddedcd4-97d6-457a-b9cd-1f82d6f6c02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f7fd86-547a-4897-a554-43a1143b3b78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_samsung_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. október. 17. 18:03","title":"A Samsung is bepréselte a képernyőbe a kamerát, indulhat a gyártásba az első ilyen telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb rekordokat döntött meg a gleccserek olvadása idén Svájcban, ezen a nyáron jégtömegük két százalékát, az elmúlt öt évben pedig együttvéve a 10 százalékát veszítették el, ami példátlan a feljegyzések több mint 100 évvel ezelőtti kezdete óta – jelentett be a Svájci Természettudományi Akadémia.","shortLead":"Újabb rekordokat döntött meg a gleccserek olvadása idén Svájcban, ezen a nyáron jégtömegük két százalékát, az elmúlt öt...","id":"20191017_svajci_gleccserek_jegolvadas_10_szazalek_5_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247875-c7d3-42d7-9423-550f54209649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_svajci_gleccserek_jegolvadas_10_szazalek_5_ev_alatt","timestamp":"2019. október. 17. 14:03","title":"Nagy baj van Svájcban, úgy olvadnak a gleccserek, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Karácsony nekimegy a Lokálnak, a katalánok megint összecsaptak a rendőrökkel, Kim Dzsongun fehér lovon ügetett. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony nekimegy a Lokálnak, a katalánok megint összecsaptak a rendőrökkel, Kim Dzsongun fehér lovon ügetett...","id":"20191016_Radar_360_Tarlos_nem_banja_a_vereseget_Borkait_lemondatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baaecb-2784-4639-9c47-d7ab6060ee89","keywords":null,"link":"/360/20191016_Radar_360_Tarlos_nem_banja_a_vereseget_Borkait_lemondatnak","timestamp":"2019. október. 16. 17:30","title":"Radar 360: Tarlós nem bánja a vereséget, Borkait lemondatnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester arra számít, hogy gyorsan döntenek Lackner Csabáról, aki a kormányközeli sajtó közölt kompromittáló felvételeket az önkormányzati választás előtt.","shortLead":"A kispesti polgármester arra számít, hogy gyorsan döntenek Lackner Csabáról, aki a kormányközeli sajtó közölt...","id":"20191017_gajda_peter_lackner_zoltan_kispest_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2b1100-d76f-4a77-ae37-d545d444d0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_gajda_peter_lackner_zoltan_kispest_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 17. 14:16","title":"Gajda Péter még a héten tisztázza a helyzetet a „fehér poros” képviselővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]