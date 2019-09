Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd107a8-f5a1-4f57-a016-7a4a54745151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizetés nélkül adja most oda az Epic Games a pc-seknek a Batman Arkham és a LEGO Batman szériához tartozó játékokat, amiket csak le kell tölteni. A programok ezután örökre megmaradnak.","shortLead":"Fizetés nélkül adja most oda az Epic Games a pc-seknek a Batman Arkham és a LEGO Batman szériához tartozó játékokat...","id":"20190919_epic_games_store_batman_arkham_collection_lego_batman_trilogy_jatek_ingyen_pc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd107a8-f5a1-4f57-a016-7a4a54745151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7b6a3d-1f39-4efc-b729-c29ed1ab0e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_epic_games_store_batman_arkham_collection_lego_batman_trilogy_jatek_ingyen_pc","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:03","title":"32 ezer forint helyett 0 forint: 6 nagyszerű Batman játékot tölthet most le fizetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is számolhatják a disznótartást.","shortLead":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is...","id":"20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee3fe37-061d-4145-a95f-e2a24909c282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"A Nébih megerősítette: tényleg készült terv a házi sertéstartás felszámolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vissza akarja adni a jót, amit korábban kapott. ","shortLead":"Vissza akarja adni a jót, amit korábban kapott. ","id":"20190919_Ronaldo_hamburger_McDonalds_kereses_vacsora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01fd1ef-779a-4441-88a2-06199af2deea","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ronaldo_hamburger_McDonalds_kereses_vacsora","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:46","title":"Ronaldo meghívná vacsorára a nőt, aki gyerekkorában enni adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt.","shortLead":"Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt.","id":"20190920_Karacsony_Gergely_Egy_paparazzo_fotozta_reggel_ahogy_vitte_a_gyereket_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2720b1d9-bef3-4587-a83a-dfe25d1ef7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Karacsony_Gergely_Egy_paparazzo_fotozta_reggel_ahogy_vitte_a_gyereket_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:27","title":"Lesifotós kémlelte, ahogy Karácsony iskolába vitte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","shortLead":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","id":"20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c0f294-50af-4b45-9ea7-e78196906e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:58","title":"Szaúd-Arábia bizonyítékokat mutatott be arra, hogy Iránból indultak a drónok az olajfinomító ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d22f81-6d4c-4ad8-bce2-9bcbd1d200c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katona nemrég még őrmesteri rangban szolgált egy Kijev környéki katonai egység rádiósaként.","shortLead":"A katona nemrég még őrmesteri rangban szolgált egy Kijev környéki katonai egység rádiósaként.","id":"20190918_Kijev_egyik_hidjan_lovoldozott_es_a_hid_felrobbantasaval_fenyegetozott_egy_volt_katona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d22f81-6d4c-4ad8-bce2-9bcbd1d200c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9955de-a454-4ac2-ac6c-65e3f1cdcad2","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Kijev_egyik_hidjan_lovoldozott_es_a_hid_felrobbantasaval_fenyegetozott_egy_volt_katona","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:43","title":"Kijev egyik hídján lövöldözött és a híd felrobbantásával fenyegetőzött egy volt katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ingatlanozás után követeléskezelésbe is belevág egy ifjú NER-lovag, a hátteret a Matolcsy-család biztosította. ","shortLead":"Az ingatlanozás után követeléskezelésbe is belevág egy ifjú NER-lovag, a hátteret a Matolcsy-család biztosította. ","id":"201938_safe_box_hungary_penzugy_azifjabb_matolcsy_koreiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae68a32-5dd7-4991-91c0-dbc84f9406b6","keywords":null,"link":"/360/201938_safe_box_hungary_penzugy_azifjabb_matolcsy_koreiben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:45","title":"Pénzügyi vonalon mozgolódnak ifjabb Matolcsy köreiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14ea8e-13aa-49ec-8028-84a9f10b083c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac CT4 megint egy olyan új amerikai modell, amit otthon csinálnak, európai mintára, mégis inkább csak maguknak.","shortLead":"A Cadillac CT4 megint egy olyan új amerikai modell, amit otthon csinálnak, európai mintára, mégis inkább csak maguknak.","id":"20190920_Europaias_sport_limuzin_Amerikabol_a_Cadillac_CT4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14ea8e-13aa-49ec-8028-84a9f10b083c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527da4e-1fc5-4e22-a06d-f9f5c1c44856","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_Europaias_sport_limuzin_Amerikabol_a_Cadillac_CT4","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:49","title":"Sokkal színesebb lenne az utcakép, ha nálunk is lenne az új kis Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]