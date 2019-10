Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db59944c-b7a1-43fb-a96e-57bc849066c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őskőkori hűtőszekrényt találtak az osztrák Tudományos Akadémia régészei az ausztriai Kremsben. A mintegy 23 ezer évvel ezelőtt emelt kőépítményt egy jól szervezett vadász- és gyűjtögető csoport alkotta, ez eddig az egyetlen ilyen lelet ebből a korból. Hasonló hústárolók azonban a mai napig léteznek.","shortLead":"Őskőkori hűtőszekrényt találtak az osztrák Tudományos Akadémia régészei az ausztriai Kremsben. A mintegy 23 ezer évvel...","id":"20191026_oskokori_hutoszekreny_ausztria_krems","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db59944c-b7a1-43fb-a96e-57bc849066c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b262a-f2f8-45d4-a525-5061943bcce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_oskokori_hutoszekreny_ausztria_krems","timestamp":"2019. október. 26. 12:03","title":"Őskőkori hűtőszekrényt találtak régészek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akkor fejtik ki legjobban a hatásukat a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, ha lefekvés előtt szedik őket – ezt állapította meg egy nagyszabású, hosszú távú kutatás. A tabletták jobban védenek a szívroham és agyvérzés ellen, ha lefekvés előtt veszik be, mintha reggel szedik őket. ","shortLead":"Akkor fejtik ki legjobban a hatásukat a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, ha lefekvés előtt szedik őket – ezt állapította...","id":"20191026_vernyomascsokkento_gyogyszer_bevetele_mikor_szedjem_be_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea578edf-86ef-4a04-bd5c-81035ee9913c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_vernyomascsokkento_gyogyszer_bevetele_mikor_szedjem_be_tanacs","timestamp":"2019. október. 26. 08:03","title":"Kiderült valami fontos a vérnyomáscsökkentőkről – lehet, hogy ön is rosszkor szedi a gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában az egykori rendszerváltó pártok fontos alakjai mesélnek arról, hogyan került pozícióba az MDF-ben Antall. ","shortLead":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában...","id":"20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d1400-4b7f-49cc-8865-4e528d8c798a","keywords":null,"link":"/360/20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","timestamp":"2019. október. 26. 19:00","title":"Doku360: Antall József útja a vértelen forradalomig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6d3d3-8e35-4466-8ae9-d3ba1e5cadac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint a pálmaolajnak nincs jelenleg alternatívája, a Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint azonban a megoldás helyben megvan.","shortLead":"A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint a pálmaolajnak nincs jelenleg alternatívája, a Tudatos Vásárlók Egyesülete...","id":"20191025_palmaolaj_tudatos_vasarlok_egyesulete_edesseggyartok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6d3d3-8e35-4466-8ae9-d3ba1e5cadac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a812260d-0075-4192-a0cf-82cc835c9c79","keywords":null,"link":"/elet/20191025_palmaolaj_tudatos_vasarlok_egyesulete_edesseggyartok","timestamp":"2019. október. 25. 16:55","title":"Lenne a pálmaolajnak alternatívája akár Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sokkal utána van lemaradva a Nestlé és a PepsiCo. ","shortLead":"Nem sokkal utána van lemaradva a Nestlé és a PepsiCo. ","id":"20191026_Megneveztek_a_vilag_legnagyobb_szemeteloit_a_CocaCola_vezeti_a_szegyenlistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479356b9-0c00-4e98-9d00-9d091ca586b6","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Megneveztek_a_vilag_legnagyobb_szemeteloit_a_CocaCola_vezeti_a_szegyenlistat","timestamp":"2019. október. 26. 10:49","title":"Megnevezték a világ legnagyobb szemetelőit: a Coca-Cola vezeti a szégyenlistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan nem mondta ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban, hogy Borkai Zsolt győri polgármester mondjon le, de szerinte a Borkai-ügy még nem ment végig.","shortLead":"Ugyan nem mondta ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban, hogy Borkai Zsolt győri polgármester mondjon le, de szerinte...","id":"20191025_Orban_kossuth_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59917e00-5f7a-4580-8052-c37519ea5de6","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Orban_kossuth_radio","timestamp":"2019. október. 25. 07:45","title":"Orbán szerint a Borkai-ügynek még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Osztálytársáról küldött tovább meztelen fotókat.","shortLead":"Osztálytársáról küldött tovább meztelen fotókat.","id":"20191025_gyermekpornografia_itelet_probaido_nyiregyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cf9013-ab46-44dd-b5de-227f75c9af84","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_gyermekpornografia_itelet_probaido_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 25. 13:01","title":"Gyermekpornográfia miatt ítéltek próbaidőre egy nyolcadikos lányt Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c8bf8-3b74-4827-b136-b70b1a5372ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítják, visszásságokra bukkantak, amik megkérdőjelezik a voksolás tisztaságát.","shortLead":"Állítják, visszásságokra bukkantak, amik megkérdőjelezik a voksolás tisztaságát.","id":"20191025_gyor_ellenzek_valasztas_borkai_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465c8bf8-3b74-4827-b136-b70b1a5372ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0901c281-2f28-4134-a110-4890b7f50f81","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_gyor_ellenzek_valasztas_borkai_zsolt","timestamp":"2019. október. 25. 06:55","title":"Új választást akar a győri ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]