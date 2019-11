Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy utas rosszul lett.","shortLead":"Egy utas rosszul lett.","id":"20191114_Leallt_az_1es_villamos_egy_szakaszon_mert_egy_utas_rosszul_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5996f66f-f22a-4e41-a3d6-dfa8c603e2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Leallt_az_1es_villamos_egy_szakaszon_mert_egy_utas_rosszul_lett","timestamp":"2019. november. 14. 08:18","title":"Leállt az 1-es villamos egy szakaszon, mert egy utas rosszul lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A napokban közölte a Magyar Bankszövetség: azt szeretné, ha a nyugdíjakat kizárólag bankszámlára utalnák.","shortLead":"A napokban közölte a Magyar Bankszövetség: azt szeretné, ha a nyugdíjakat kizárólag bankszámlára utalnák.","id":"20191114_nyugdij_nyugdijas_postas_bankszamla_atm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f77586-7853-416a-a2ca-6a30b2e6c557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_nyugdij_nyugdijas_postas_bankszamla_atm","timestamp":"2019. november. 14. 14:40","title":"Bajban lesznek a vidéki nyugdíjasok, ha nem a postás hozza a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c07423-7268-4a2d-a576-df94e4f670da","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A reziliencia – rugalmas ellenállási képesség – segítségével az egyén a nehézségek ellenére is fenntartja, illetve visszanyeri a lelki egészségét. Íme néhány tipp a fejlesztéséhez!","shortLead":"A reziliencia – rugalmas ellenállási képesség – segítségével az egyén a nehézségek ellenére is fenntartja, illetve...","id":"20191114_Hogyan_legyunk_rugalmasak_es_ellenallok_reziliencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67c07423-7268-4a2d-a576-df94e4f670da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975f8cca-c552-4bf4-8419-6b61e06394fd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191114_Hogyan_legyunk_rugalmasak_es_ellenallok_reziliencia","timestamp":"2019. november. 14. 14:15","title":"Hogyan legyünk rugalmasak és ellenállók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth Bertalan, az ellenzéki párt elnöke és frakcióvezetője, aki szerint a törvény elleni tiltakozással indult el az ellenzéki pártok együttműködése.","shortLead":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth...","id":"20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9ca70-204e-48b9-8184-9ea656e9b401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2019. november. 15. 16:03","title":"Az MSZP úgy tudja, hogy egyre több cég akarja alkalmazni a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79b0e54-b372-471d-87cb-80248d6929b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt massachusettsi kormányzót mérsékelt politikusként tartják számon. ","shortLead":"A volt massachusettsi kormányzót mérsékelt politikusként tartják számon. ","id":"20191114_barack_obama_demokrata_part_elnokjeloltseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79b0e54-b372-471d-87cb-80248d6929b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2fdd4a-e860-4be1-9eb9-4c0c4d0416bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_barack_obama_demokrata_part_elnokjeloltseg","timestamp":"2019. november. 14. 18:37","title":"Egy Obamához közel álló afroamerikai politikus is indul a demokrata elnökjelöltségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e90ba31-81f4-40af-9b3b-7b239d32073d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit feltaláló, Richard Browning saját, 2017-ben felállított világrekordját döntötte meg új emberrakétázásával.","shortLead":"A brit feltaláló, Richard Browning saját, 2017-ben felállított világrekordját döntötte meg új emberrakétázásával.","id":"20191115_richard_browning_repules_jetman_vilagrekord_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e90ba31-81f4-40af-9b3b-7b239d32073d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b56f7dc-7da9-47cb-90bb-4f3dabd7dc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_richard_browning_repules_jetman_vilagrekord_video","timestamp":"2019. november. 15. 09:03","title":"Videón az új rekord: 136 km/h-val repült az \"Igazi Vasember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"November 20-ig jelentkezhetnek be a csoportos társasági adózásra az adóhatóságnál azok a társaságok, amelyek 2020-tól így kívánnak adózni, kihasználva az ebben rejlő költség- és adómegtakarítási lehetőségeket – hívja fel a figyelmet a BDO Magyarország.","shortLead":"November 20-ig jelentkezhetnek be a csoportos társasági adózásra az adóhatóságnál azok a társaságok, amelyek 2020-tól...","id":"20191114_bdo_magyarorszag_csoportos_tarsasagi_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2e962-b880-4911-937a-4f04fce83226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_bdo_magyarorszag_csoportos_tarsasagi_adozas","timestamp":"2019. november. 14. 05:20","title":"Egy hét maradt a csoportos társasági adózás választására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30320cdf-564c-4518-97e0-491af8af1808","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Válik a Rogán-házaspár, ami egy újabb érdekes momentum a NER-univerzumban. Az teszi azzá, hogy az utóbbi időben a házaspár azzal magyarázta meg gyarapodását, hogy Rogán Cecília sikeres üzletasszonyi karriert visz. Kérdés, mi marad a sikerből a válás után.","shortLead":"Válik a Rogán-házaspár, ami egy újabb érdekes momentum a NER-univerzumban. Az teszi azzá, hogy az utóbbi időben...","id":"20191115_rogan_valas_nakama_bessenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30320cdf-564c-4518-97e0-491af8af1808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b8664-6dda-4b7b-9e49-4f6725440eab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_rogan_valas_nakama_bessenyei","timestamp":"2019. november. 15. 12:02","title":"Mi lesz így Cecília bámulatos üzleti sikereivel és mi marad Rogán Antalnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]