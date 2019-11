Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookkal kezdte, aztán jött az Instagram. Most pedig a YouTube-on a sor.","shortLead":"A Facebookkal kezdte, aztán jött az Instagram. Most pedig a YouTube-on a sor.","id":"20191111_gyurcsany_ferenc_youtube_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f93e78-3aad-4677-b917-569f72abe0ad","keywords":null,"link":"/elet/20191111_gyurcsany_ferenc_youtube_video","timestamp":"2019. november. 11. 19:55","title":"Gyurcsány Ferenc YouTube-videókat fog gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4248fa-44b9-4b8f-bbee-74b98a0c030d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal magyarázzák, hogy a szervezet folyamatos és hatékony vezetésének biztosításához szükségessé vált a csoport megszüntetése és már újjá is alakultak.","shortLead":"Azzal magyarázzák, hogy a szervezet folyamatos és hatékony vezetésének biztosításához szükségessé vált a csoport...","id":"20191112_Feloszlattak_a_pecsi_Fidelitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4248fa-44b9-4b8f-bbee-74b98a0c030d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b16258-45b5-4791-9015-004a151cd296","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Feloszlattak_a_pecsi_Fidelitast","timestamp":"2019. november. 12. 17:29","title":"Feloszlatták a pécsi Fidelitast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d9589-46a4-4c05-8a5a-8ed16fe973c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nu metál úttörői 6 év után visszatérnek Budapestre, június 9-én adnak koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.\r

","shortLead":"A nu metál úttörői 6 év után visszatérnek Budapestre, június 9-én adnak koncertet a Papp László Budapest...","id":"20191111_Budapestre_jon_a_Korn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b85d9589-46a4-4c05-8a5a-8ed16fe973c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bbcb41-6016-4e30-82c1-8623ff830bca","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Budapestre_jon_a_Korn","timestamp":"2019. november. 11. 11:19","title":"Budapestre jön a Korn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","id":"20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa28e5b-32f4-49f7-b240-a2d690d0c641","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","timestamp":"2019. november. 11. 21:23","title":"Gulyás Gergelynek fiatalon Torgyán József volt a kedvenc politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester kabinetvezetője, a Tolna Megyei Közgyűlés képviselője pedig rákontrázott.","shortLead":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester...","id":"20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4006bd84-d142-4b10-8f60-73ac50156039","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","timestamp":"2019. november. 11. 14:47","title":"A fideszes képviselő és a kabinetvezető is alpári módon reagált a szekszárdi kudarcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjprémium és a kiegészítés is holnap érkezik meg a számlákra. Az idén nyugdíjba vonultaknak viszont nem jár, hiába változott meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A nyugdíjprémium és a kiegészítés is holnap érkezik meg a számlákra. Az idén nyugdíjba vonultaknak viszont nem jár...","id":"20191111_Kedden_tobb_penzt_kapnak_a_nyugdijasok_de_nem_mindegyikuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bfa9c5-7c0b-4d08-b4b4-e790ff694d4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Kedden_tobb_penzt_kapnak_a_nyugdijasok_de_nem_mindegyikuk","timestamp":"2019. november. 11. 10:18","title":"Kedden több pénzt kapnak a nyugdíjasok, de nem mindegyikük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem találtak összeférhetetlenséget a magyar biztosjelölt esetében, csütörtök reggel lesz a meghallgatása. ","shortLead":"Nem találtak összeférhetetlenséget a magyar biztosjelölt esetében, csütörtök reggel lesz a meghallgatása. ","id":"20191112_Varhelyi_Oliver_EP_jogi_szakbizottsag_osszeferhetetlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9a6231-fa62-4a6e-9493-8e85f090c6db","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Varhelyi_Oliver_EP_jogi_szakbizottsag_osszeferhetetlenseg","timestamp":"2019. november. 12. 11:56","title":"Átengedte Várhelyi Olivért az EP jogi szakbizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923db187-c194-4871-8f67-17ca3e8e9128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az M0-s déli szakaszán autózik, annak nem nagyon kell kávé. ","shortLead":"Aki az M0-s déli szakaszán autózik, annak nem nagyon kell kávé. ","id":"20191111_Az_M0asnal_Dunaharasztinal_50_perccel_is_megnohet_a_menetido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=923db187-c194-4871-8f67-17ca3e8e9128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbacaa-9a78-4551-bc44-d4a1bedafa50","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Az_M0asnal_Dunaharasztinal_50_perccel_is_megnohet_a_menetido","timestamp":"2019. november. 11. 07:08","title":"Az M0-ásnál Dunaharasztinál 50 perccel is megnőhet a menetidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]