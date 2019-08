Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek. A reptér üzemeltetése és vagyonkezelése könyv szerint több mint 700 milliárd forintot ér, az államnak elég lenne a felét megvenni, hogy irányító befolyása legyen, vagyis csak pár szuperstadion árát kellene leszurkolni.","shortLead":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek...","id":"20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4578f63c-3a47-4313-ba39-8babd621def7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:35","title":"A kormány pár stadion árából visszaállamosíthatná a ferihegyi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg 2018-ban összesen mintegy 15 millió beteg adatai kerültek ki az internetre, 2019-ben egyetlen félév alatt már ennek az eredménynek több mint kétszeresénél járunk.","shortLead":"Míg 2018-ban összesen mintegy 15 millió beteg adatai kerültek ki az internetre, 2019-ben egyetlen félév alatt már ennek...","id":"20190801_orvosi_adatok_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c01855a-bf56-4128-8927-6423cb1bfb3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_orvosi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:03","title":"Ömlenek a betegadatok a hackerekhez, és úgy tűnik, ez csak fokozódni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190801_A_KDNP_felhivja_hivei_figyelmet_a_muanyagmentes_juliusra__augusztus_1jen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869ca908-e371-4b6c-8d18-b2b2a22a486a","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_A_KDNP_felhivja_hivei_figyelmet_a_muanyagmentes_juliusra__augusztus_1jen","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:47","title":"A KDNP felhívja hívei figyelmét a műanyagmentes júliusra - augusztus 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6545098-7633-4a26-be96-4d628346167d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:40","title":"Hazaérkezett Dél-Koreából Kenderesi Tamás, egyből kórházba ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6eab4c-733c-4b0f-bc31-3f13d5dd3e9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fehérorosz sajtóban arról cikkeznek, hogy hamarosan Minszkbe indít járatokat a diszkont magyar légitársaság. ","shortLead":"A fehérorosz sajtóban arról cikkeznek, hogy hamarosan Minszkbe indít járatokat a diszkont magyar légitársaság. ","id":"20190802_Europa_utolso_diktaturajaba_repulhet_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6eab4c-733c-4b0f-bc31-3f13d5dd3e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f185283-1798-440d-8e59-9ce1aa0f9a68","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_Europa_utolso_diktaturajaba_repulhet_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:15","title":"Európa utolsó diktatúrájába repülhet a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a0405-910d-44d9-a3b7-d8675f030154","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De még ennyiért is kelendőek a lakások.","shortLead":"De még ennyiért is kelendőek a lakások.","id":"20190802_Ketmillio_forintra_nott_a_luxuslakasok_negyzetmeterara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a0405-910d-44d9-a3b7-d8675f030154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbff341d-93d8-4b6e-af2b-d1ef5d405e36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Ketmillio_forintra_nott_a_luxuslakasok_negyzetmeterara","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:55","title":"Kétmillió forintra nőtt a luxuslakások négyzetméterára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alap (hangos) díjcsomagjai után mobilnetes portfólióját is megújította a Telekom.","shortLead":"Az alap (hangos) díjcsomagjai után mobilnetes portfólióját is megújította a Telekom.","id":"20190802_magyar_telekom_uj_mobilinternet_dijcsomagok_tarifa_adatcsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de2c05a-6182-499c-9047-554861fe3e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_magyar_telekom_uj_mobilinternet_dijcsomagok_tarifa_adatcsomag","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:03","title":"A Telekomnál van? Megjöttek az új mobilinternetes tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a899702-4235-4e33-a816-ac2e05ec995e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Szmolevet, az egyik legismertebb moszkvai színház, a Szovremenyik társulatának tagját, nyolc nap elzárásra ítélték azért, mert egy videóban eljátszotta egy részeg rendőr szerepét. A hatóságok szerint a színész egyrészt rossz színben tüntette fel a rendőröket, másrészt engedély nélkül vett fel egyenruhát.","shortLead":"Dmitrij Szmolevet, az egyik legismertebb moszkvai színház, a Szovremenyik társulatának tagját, nyolc nap elzárásra...","id":"20190801_Nyolc_nap_bortont_kapott_egy_orosz_szinesz_mert_reszeg_rendort_alakitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a899702-4235-4e33-a816-ac2e05ec995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af3c94-ffc5-4589-bfc5-af85b6388309","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Nyolc_nap_bortont_kapott_egy_orosz_szinesz_mert_reszeg_rendort_alakitott","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:45","title":"Nyolc nap börtönt kapott egy orosz színész, mert részeg rendőrt alakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]