Áprilisban közölt adatok szerint a Facebookon, illetve a Messengerben naponta 500 millió ember tesz közzé történeteket, így nem meglepő, hogy a funkciót folyamatosan tökéletesítik Mark Zuckerbergék. Ilyen volt a Close Friends, azaz a közeli ismerősök/barátok nevű fejlesztés, amely nagyjából egy évvel korábban kezdett működni az Instagramon, igen fontos igényt kielégítve.

A közösségi oldalak felhasználói sokszor ugyanis olyan tartalmat is szeretnek publikálni, amelyet nem feltétlenül mutatnának meg mindenkinek. Jó példa lehet erre a munkahelyi szelfi, amely ugyan nem tiltott dolog, de többen tudatosan nem közlik, mert attól tartanak, hogy a főnökük/tanáruk is meglátja. A közeli barátok funkcióval viszont beállítható, kik azok a felhasználók, akikhez eljuthat a kép, vagyis sokkal célzottabbá tehető a publikálás.

A TechCrunch most arról ír, hogy Zuckerbergék a Facebookra (és vele együtt a Messengerre) is kiterjesztik ezt, így a képmegosztó után a cég fő platformján is lehetővé válik a szelektív tartalommegosztás. A funkciónak már neve is van: a Facebookon Favorites-nak, azaz kedvenceknek fogják hívni, ez utóbbit a közösségi oldal is megerősítette. Azt ugyanakkor nem közölték, pontosan mikortól válik elérhetővé.

A fejlesztésről korábban Jane Manchun Wong közölt részleteket, aki az app androidos kódjában bukkant erre utaló nyomokra. A fejlesztés ugyanúgy működik majd, mint az instagramos megfelelője, azaz: a felhasználók konkrét személyeket megjelölve tehetnek közzé sztorikat.

Az újdonsággal még közelebb kerülünk Mark Zuckerberg idei víziójához, amely szerint az oldalnak sokkal személyesebbé kell válnia, a rajta keresztül megosztott bejegyzéseknek pedig nem feltétlenül kell eljutniuk minden ismerősünkhöz. Ez utóbbit az utolsó F8 fejlesztői konferencián is hangsúlyozta az alapító-cégvezető, olyan szavak mellett, mint a “privátszféra”, illetve tartalmi “exkluzivitás”.

Mark Zuckerbeg év eleji naplóbejegyzésében is hangsúlyossá tette, hogy bár a Facebook alapvetően a közösségről szól, érzik és látják, hogy a felhasználók nagyon gyakran csak egy szűk körrel kommunikálnak. A változtatás tehát ehhez kapcsolódóan értelmezhető, noha érdemes hozzátenni, hogy a Facebook érdekeit is legalább ennyire szolgálja: azzal még több felhasználót terelhetnek a sztorik felé, amely mára az egyik legjövedelmezőbb reklámfelületté nőtte ki magát.

