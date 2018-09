Bejött a Facebooknak a nagy másolás: már 300 millióan nézik mások midennapjait

Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva ma már naponta 300 millió embert érdekel a Snapchattől gátlástalanul lenyúlt Facebook Stories. Mark Zuckerberg megint megcsinálta.

Előbb az Instagramra, majd a Messengerre és végül a Facebook asztali, valamint mobilos verziójára is kiterjesztette az ismerősök történeteit mutató funkciót Mark Zuckerberg. A Snapchattől lekopírozott "újítást” vegyes fogadtatás jellemezte, sokan ugyanis inkább nyűgnek tekintettek az oldalt plusz egy sávval bővítő dobozra.

Így vagy úgy, de az emberek megtanultak vele együttélni (más választásuk mondjuk nem is nagyon volt), a számok pedig nem hazudnak. Májusban még “csak” 150 millió embert érdekeltek a 24 óráig látható, majd automatikusan eltűnő posztok, a legfrissebb jelentés azonban már dupla annyi felhasználóról tanúskodik: mostanra 300 millióan vannak, akik meg-megosztják napjukat a Facebook és a Messenger felületén. Hogy külön-külön mennyi, azt nem tudni.

A Snapchat saját funkcióját is rengetegen használják, sőt, 8 százalékkal még növekedett is felhasználószám az előző év azonos időszakához képest. Negyedéves viszonylatban azonban már nem ilyen vidám a helyzet: míg az első negyedév során 191 millióan nézegettek a sztorikat, a cég előző hónapban tett jelentése szerint ez a szám mostanra 2 százalékkal, 188 millióra csökkent. Óriási bázis ez is, ám a facebookossal összevetve beszédes különbségről van szó.

A két platform közti differencia ráadásul pénzügyek terén is egyre jobban érzékelhetővé válik, és nem meglepő, kinek a javára. Miután ugyanis az instagramos történetekben is megjelentek a reklámok, csak idő kérdése volt, hogy a Facebookra behozott funkciót mikor kezdik ilyen célra használni. Az újabb mérföldkő bejelentésével a hirdetések is megérkeztek, így a Facebook egyik utolsó olyan felületén is feltűnnek mostantól reklámok, ahol eddig nem kellett ilyesmivel szembesülnünk.

