[{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6940b305-29c2-4b69-9cc2-b5df6723785b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt karácsonyi pillanatok közben arra is felhívják a figyelmet, milyen sokszínű a társadalom. ","shortLead":"A meghitt karácsonyi pillanatok közben arra is felhívják a figyelmet, milyen sokszínű a társadalom. ","id":"20191210_melegcsok_hm_karacsonyi_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6940b305-29c2-4b69-9cc2-b5df6723785b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e81f12-0605-4499-acf1-ddca2fe80c56","keywords":null,"link":"/elet/20191210_melegcsok_hm_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. december. 10. 14:09","title":"Melegcsók is szerepel a H&M karácsonyi reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnépszerűbb letöltős/fájlcserélős kliensprogram, a μTorrent asztali számítógépeken használt, valamint webes verziójára is bejeleznek a vírusirtók.","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb letöltős/fájlcserélős kliensprogram, a μTorrent asztali számítógépeken használt, valamint webes...","id":"20191210_torrent_utorrent_bittorrent_virusirto_fenyegetettseg_windows_defender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18daaf93-afe2-4b4d-82f9-1fa4215367ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_torrent_utorrent_bittorrent_virusirto_fenyegetettseg_windows_defender","timestamp":"2019. december. 10. 09:03","title":"Szokott torrentezni? Ne lepődjön meg, ha veszélyes vírust jelez a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University College of London kutatója, aki 68 tudóstársával közösen jegyzi a Lancet Countdown 2019 jelentést. ","shortLead":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University...","id":"201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adc77e-dd62-460d-8f9d-df552800017f","keywords":null,"link":"/360/201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","timestamp":"2019. december. 09. 12:00","title":"Nagyon ráfázhatnak a fiatalok a globális felmelegedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54487c58-47b2-49de-bd1e-e3cd7d9d9473","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A halálos balesetek okai között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása, a vezetés közbeni telefonálás. ","shortLead":"A halálos balesetek okai között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos...","id":"20191210_Egyre_tobb_a_halalos_baleset_a_vasuti_atjarokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54487c58-47b2-49de-bd1e-e3cd7d9d9473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b3c5c7-c6fc-4408-a2a2-0dedca3dc49b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Egyre_tobb_a_halalos_baleset_a_vasuti_atjarokban","timestamp":"2019. december. 10. 09:06","title":"Egyre több a halálos baleset a vasúti átjárókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van szükség a környezetvédelemért, amelyek miatt rövid és középtávon alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés.","shortLead":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van...","id":"20191210_MNB_novekedesi_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c56c03f-0135-45a3-abda-3867ff744a79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_MNB_novekedesi_jelentes","timestamp":"2019. december. 10. 15:33","title":"A klímaváltozást semmibe vevő politikusokat kritizálja a Matolcsy vezette jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0574817-6888-44a2-a62f-f717acf6c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi valóságalapja, az időzítést és a tálalást figyelembe véve mégis erősen megtévesztőnek tekinthető a népszerű álhíroldalak közül többre is kikerült nyugdíjprémiumot anyag.","shortLead":"Van némi valóságalapja, az időzítést és a tálalást figyelembe véve mégis erősen megtévesztőnek tekinthető a népszerű...","id":"20191210_115_ezer_forint_premiumot_kapnak_a_magyar_nyugdijasok_atveres_kamuhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0574817-6888-44a2-a62f-f717acf6c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04541c80-5049-4321-8051-17c62be5ad80","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_115_ezer_forint_premiumot_kapnak_a_magyar_nyugdijasok_atveres_kamuhir","timestamp":"2019. december. 10. 08:03","title":"115 ezer forintos átverés terjed a neten, a nyugdíjasokat célozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367cbc27-ef80-471d-ba06-9867136b9d46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia Franky Zapata a 2020-as Brain Bar egyik vendége lesz.","shortLead":"A francia Franky Zapata a 2020-as Brain Bar egyik vendége lesz.","id":"20191209_Magyarorszagra_jon_a_feltalalo_aki_legdeszkaval_atrepulte_a_La_Manche_csatornat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367cbc27-ef80-471d-ba06-9867136b9d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c030116-d35a-4120-923f-4bca062569a1","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Magyarorszagra_jon_a_feltalalo_aki_legdeszkaval_atrepulte_a_La_Manche_csatornat","timestamp":"2019. december. 09. 12:54","title":"Magyarországra jön a feltaláló, aki légdeszkával átrepülte a La Manche csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]