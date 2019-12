Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását. Legalábbis erre számít az egyik legismertebb Apple-elemző.","shortLead":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását...","id":"20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281d7e1f-c506-4e28-b8f4-913c260d1107","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","timestamp":"2019. december. 13. 10:33","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ad4ed0-75dc-4867-a5ad-f1b85b8e6282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Abszolút hozza azt a retro hangulatot, amikor még csak ilyen kamionokat láttunk az utakon. ","shortLead":"Abszolút hozza azt a retro hangulatot, amikor még csak ilyen kamionokat láttunk az utakon. ","id":"20191212_Ujra_az_utakon_egy_Volvo_Hungarocamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ad4ed0-75dc-4867-a5ad-f1b85b8e6282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb364d-1e4f-44ed-885c-e83019a5a345","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Ujra_az_utakon_egy_Volvo_Hungarocamion","timestamp":"2019. december. 12. 11:40","title":"Újra az utakon egy zöld-sárga Volvo Hungarocamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","shortLead":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","id":"20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b6d0cd-73d9-4271-82e0-8226f8d3624a","keywords":null,"link":"/elet/20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","timestamp":"2019. december. 11. 17:06","title":"Odavan az internet a kispapáért, aki széket csinált magából a párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Akár egyből egy erőteljesebb fontgyengülés is jöhet, ha Jeremy Corbyn nyer – vélik elemzők.","shortLead":"Akár egyből egy erőteljesebb fontgyengülés is jöhet, ha Jeremy Corbyn nyer – vélik elemzők.","id":"20191212_Mi_lesz_a_fonttal_ha_Boris_Johnson_veszit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fcc175-c407-424c-a38d-172207bfcf25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Mi_lesz_a_fonttal_ha_Boris_Johnson_veszit","timestamp":"2019. december. 12. 12:34","title":"Mi lesz a fonttal, ha Boris Johnson veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte igazságtalan és ostoba dolog a színházi szakma egészére kivetíteni a Gothár-ügyet.","shortLead":"Szerinte igazságtalan és ostoba dolog a színházi szakma egészére kivetíteni a Gothár-ügyet.","id":"20191212_Rudolf_Peter_A_szinhaz_nem_a_ferto_melegagya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9733d686-9a28-4620-a25d-d323c1cbda3f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Rudolf_Peter_A_szinhaz_nem_a_ferto_melegagya","timestamp":"2019. december. 12. 11:07","title":"Rudolf Péter: A színház nem a fertő melegágya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb végeredményt ad.","shortLead":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb...","id":"20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25fba8c-efdd-460a-b730-31000716e471","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. december. 12. 10:33","title":"Úgy készít 3D-s modellt az Nvidia mesterséges intelligenciája, ahogy eddig nem lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis az új verziót sem fogadja el. Erről most nem egyeztettek részletesen. A Liget-projektet még nem engedte el a kormány, az atlétikai vb-ről viszont sikerült megállapodni. A Lánchíd felújítása biztos, az Alagúté viszont pénzhiány miatt nem.","shortLead":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde2398-cc8d-4b3b-bd0c-2ee8eec3925d","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Baljós árnyak: a színháztörvény új formájában sem tetszik Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","shortLead":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","id":"20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095dfcb4-61a2-49ea-a23a-bbe5ee8ee7c4","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","timestamp":"2019. december. 12. 11:41","title":"Emlékszik a kétfarkú kiskutyára? Otthonra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]