Az már sokszor kiderült, hogy jó lehet az Apple-nél dolgozni, többek között azért is, mert a nagyvállalat különleges figyelmet fordít dolgozóinak egészségére. Még 2018-ban hozta létre az AC Wellness klinikát, hogy az kizárólag az Apple alkalmazottai és hozzátartozói számára nyújtson egészségügyi szolgáltatást. Az AC Wellness azóta több részleget is nyitott az Apple Campusán, illetve máshol is Kaliforniában. A célja, hogy a világ legjobb egészségügyi ellátását tegye elérhetővé.

Az alkalmazottak számára kínált egészségügyi szolgáltatások közé került be most az ingyenes genetikai tesztelés – írja a CNBC. A Color Genomics vállalattal kötött partnerség révén a munkavállalók genetikai szűréseket végeztethetnek a daganatos megbetegedésekre, a szív- és érrendszeri problémákra, illetve az elődökhöz kapcsolódó genetikai információk elemzésére is sor kerülhet. Ezzel a vizsgálattal időben felderíthetők a kockázatok, és lehetővé válik a páciensek számára, hogy megelőző lépéseket tegyenek.

Miután az AC Wellness technikailag különálló vállalat az Apple-től, az egészségügyi szakértők szerint akár segíthet is az Apple-nek, hogy új termékeket vagy ötleteket teszteljen, a kiszivárogtatás veszélye nélkül – senki nem fogja ugyanis tudni, hogy az Apple-től származik a technológia. Közismert az Apple érdeklődése az egészségügy iránt, gondoljunk csak az egészségügyi funkciókkal felruházott Apple Watchra, de vannak klinikai kutatási alkalmazásai is, és együttműködik több akadémiai egészségügyi központtal is. A genetika területén eddig csak óvatos lépéseket tett a genetikai adatok ResearchKitbe juttatásának megoldásával. Egy szoftverről van szó, ami megkönnyíti a tudományos kutatók számára az iPhone használatát orvosi tanulmányok készítésekor.

