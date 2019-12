Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A piliscsévi L. László különös kegyetlenséggel végzett áldozatával.","shortLead":"A piliscsévi L. László különös kegyetlenséggel végzett áldozatával.","id":"20191218_83_eves_megfojtott_Piliscsev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5231cb3-6c96-4600-a170-ff916fa838b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_83_eves_megfojtott_Piliscsev","timestamp":"2019. december. 18. 15:28","title":"11 év után kapták el a 83 éves leányvári asszonyt megfojtó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Most-Híd és a Magyar Közösségi Összefogás még a 4 százalékot sem érné el.","shortLead":"A Most-Híd és a Magyar Közösségi Összefogás még a 4 százalékot sem érné el.","id":"20191218_Parlamenti_kuszob_alatt_vannak_a_magyarokat_kepviselo_partok_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca1dac5-77e4-4c5f-b849-b6a4a5f6ceef","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Parlamenti_kuszob_alatt_vannak_a_magyarokat_kepviselo_partok_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 20:12","title":"Parlamenti küszöb alatt vannak a magyart pártok Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fe25e5-15b2-4c52-a19d-84ecc0831df9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A VHS-korszakban komoly fegyvertény volt egy lejátszó, de még többet jelentett a filmekről megszerzett tudás. Az Odeon videótékásai olyan profin válogattak, hogy Pálfi György szerint társszerzővé váltak egyik filmjében. Volt egyszer egy téka, második rész. ","shortLead":"A VHS-korszakban komoly fegyvertény volt egy lejátszó, de még többet jelentett a filmekről megszerzett tudás. Az Odeon...","id":"20191217_Doku360_Volt_egyszere_egy_teka_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01fe25e5-15b2-4c52-a19d-84ecc0831df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2783ed-0252-4535-abc3-298ee001852c","keywords":null,"link":"/360/20191217_Doku360_Volt_egyszere_egy_teka_masodik_resz","timestamp":"2019. december. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Akkoriban nem tudtál utánanézni a filmeknek a neten, mi voltunk az IMDb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában. Magyarországon is megindult az aláírásgyűjtés.","shortLead":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában...","id":"20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81169b7f-edf1-477d-ac5d-b05789fe001c","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","timestamp":"2019. december. 18. 13:15","title":"A Netflix homoszexuális Jézusa már Magyarországon is borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek. ","shortLead":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat...","id":"20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eb6ba3-4878-4294-ad2b-e271631c3207","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","timestamp":"2019. december. 17. 15:17","title":"Nagy Ervin: És most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 39 éves nő összeveszett párjával.","shortLead":"A 39 éves nő összeveszett párjával.","id":"20191218_Agyonszurta_elettarsat_egy_ferfi_Pilisen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeb22c6-ffbd-4f88-ba3b-43f22e354fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Agyonszurta_elettarsat_egy_ferfi_Pilisen","timestamp":"2019. december. 18. 16:30","title":"Agyonszúrta élettársát egy férfi Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű exobolygó és csillaga hivatalosan is magyar nevet kapott. ","shortLead":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű...","id":"20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf16138-d707-4021-9ef6-45dc707ec8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","timestamp":"2019. december. 17. 16:21","title":"Már Hunor és Magor is ott van a Herkules csillagképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz soha nem kért támogatást az OTP-től – erről is beszélt Csányi Sándor a HVG karácsonyi számában megjelenő interjújában, ahogy arról is, hogy Orbán Viktort okosnak tartja, és örül, hogy Palkovics László felel a szakképzésért.","shortLead":"A Fidesz soha nem kért támogatást az OTP-től – erről is beszélt Csányi Sándor a HVG karácsonyi számában megjelenő...","id":"20191218_Csanyi_Sandor_Magyarorszagon_nincsenek_oligarchak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e822b60f-a505-48c2-808d-4e738d9ee1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Csanyi_Sandor_Magyarorszagon_nincsenek_oligarchak","timestamp":"2019. december. 18. 11:36","title":"Csányi Sándor: Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]