[{"available":true,"c_guid":"9e278b7d-19b7-44e3-8fb3-18a08242048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőket.","shortLead":"A rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőket.","id":"20200108_megoltek_es_elastak_egy_77_eves_not_vamosmikolan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e278b7d-19b7-44e3-8fb3-18a08242048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3e5bff-fce6-4d7b-b604-76b903e3f48b","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_megoltek_es_elastak_egy_77_eves_not_vamosmikolan","timestamp":"2020. január. 08. 10:53","title":"Megöltek és elástak egy 77 éves nőt Vámosmikolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha közpénzről van szó, a közérdekű adatok nyilvánossága fontosabb lehet az üzleti titoknál.","shortLead":"Ha közpénzről van szó, a közérdekű adatok nyilvánossága fontosabb lehet az üzleti titoknál.","id":"20200108_birosag_elios_zrt_transparency_international_birosag_kozpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5486-d9f1-454a-8c2e-1a5790f85f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_birosag_elios_zrt_transparency_international_birosag_kozpenz","timestamp":"2020. január. 08. 08:59","title":"Bíróság mondta ki: Nem titkolózhatnak az Elios közbeszerzési ajánlatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt sikeres a jelenlét.","shortLead":"Nem volt sikeres a jelenlét.","id":"20200109_szlovakia_otp_csanyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f00026-9735-4b17-8e7c-21a8f0d8770f","keywords":null,"link":"/kkv/20200109_szlovakia_otp_csanyi","timestamp":"2020. január. 09. 08:47","title":"Távozik Szlovákiából az OTP Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyag jelenleg az oroszoknál a legolcsóbb, Izlandon pedig horror sokba kerül. ","shortLead":"Az üzemanyag jelenleg az oroszoknál a legolcsóbb, Izlandon pedig horror sokba kerül. ","id":"20200108_218_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_kozel_600_forint_egy_liter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e43165-58c6-40c9-aa9e-b7d3eaed7231","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_218_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_kozel_600_forint_egy_liter","timestamp":"2020. január. 08. 06:41","title":"218 forint a legolcsóbb benzin Európában, de van, ahol közel 600 forint egy liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e8855e-680d-4661-a6cf-a51c859e9263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint nem új, hogy támadás ér magyar missziót, a helyzet nem indokolja, hogy kivonják a katonákat az országból.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint nem új, hogy támadás ér magyar missziót, a helyzet nem indokolja, hogy kivonják...","id":"20200109_benko_tibor_hm_irak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e8855e-680d-4661-a6cf-a51c859e9263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b360caae-186b-42ad-b4f4-dfd83a0c1c74","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_benko_tibor_hm_irak","timestamp":"2020. január. 09. 07:37","title":"Benkő Tibor: Maradnak a magyar katonák Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879ebf9b-c69a-4820-b870-48a82a983238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szükség porkavarásra – egy titkos hangfelvétel szerint ezt mondta Aján Tamás 2009-ben az auditoroknak, akik a titkos svájci bankszámlák után érdeklődtek. Az ARD nagy port kavart riportjának eddig ismeretlen részeit olvashatják most.","shortLead":"Nincs szükség porkavarásra – egy titkos hangfelvétel szerint ezt mondta Aján Tamás 2009-ben az auditoroknak, akik...","id":"20200108_Titkos_hangfelvetel_is_keszult_Ajan_Tamas_alkudozasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=879ebf9b-c69a-4820-b870-48a82a983238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0deafb1-af6c-4930-aa7a-4217dddf1882","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Titkos_hangfelvetel_is_keszult_Ajan_Tamas_alkudozasarol","timestamp":"2020. január. 08. 17:30","title":"Titkos hangfelvétel is készült Aján Tamás alkudozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágák és nem elég modernek – szól a bírálat.","shortLead":"Drágák és nem elég modernek – szól a bírálat.","id":"20200109_Kemenyen_beszolt_a_hazai_bankoknak_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a12d3a6-6b64-401b-8693-93808d987639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_Kemenyen_beszolt_a_hazai_bankoknak_az_MNB","timestamp":"2020. január. 09. 14:07","title":"Keményen beszólt a hazai bankoknak az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester-, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indultak októberben a választáson, így az helyben el is maradt. A helyzet mostanra nagyot változott.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester-, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indultak októberben a választáson, így az helyben...","id":"20200108_lakhegy_megismetelt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4efe982-6323-434b-bd7a-79420f66a8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_lakhegy_megismetelt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2020. január. 08. 16:03","title":"Ősszel senki sem akart polgármester lenni, most hatan is indulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]