[{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ECR felvenné őket, ha jelentkeznének.","shortLead":"Az ECR felvenné őket, ha jelentkeznének.","id":"20200117_Tart_karokkal_varjak_a_Fideszt_az_EP_szelsojobbosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573585e-adc6-4629-a8d8-656cd79b709f","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Tart_karokkal_varjak_a_Fideszt_az_EP_szelsojobbosai","timestamp":"2020. január. 17. 10:52","title":"Tárt karokkal várják a Fideszt az EP szélsőjobbosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f152af-d93f-47b9-82f0-6dd117da64b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már dübörög a budapesti vízilabda-Eb, de a kabalaválasztás nem volt zökkenőmentes. Magyarország amúgyis kabala-nagyhatalom, a Duma Aktuál pedig most számba veszi a legfurcsábbakat. Van, mikor a kinézettel volt gond, máskor az elnevezés nem sikerült, de legalább utólag nevethetünk a kínos bakikon. ","shortLead":"Már dübörög a budapesti vízilabda-Eb, de a kabalaválasztás nem volt zökkenőmentes. Magyarország amúgyis...","id":"20200116_Duma_Akutal_Magyarorszag_kabalanagyhatalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f152af-d93f-47b9-82f0-6dd117da64b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f037cbe9-8205-4c87-8488-e18f48f1dbff","keywords":null,"link":"/360/20200116_Duma_Akutal_Magyarorszag_kabalanagyhatalom","timestamp":"2020. január. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mikor Vízipók elindult a Mátrai Erőműből, még jól volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Voldemortként is ismert volt fideszes képviselő már a büntetését tölti. Bár budapesti lakcíme van, mégis Kecskeméten zárták be.","shortLead":"A Voldemortként is ismert volt fideszes képviselő már a büntetését tölti. Bár budapesti lakcíme van, mégis Kecskeméten...","id":"20200117_mengyi_roland_voldemort_parkettas_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a707f8d-1b3f-40bc-952d-cf8753683010","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_mengyi_roland_voldemort_parkettas_borton","timestamp":"2020. január. 17. 08:51","title":"Cáfolják, hogy Mengyi VIP-rab lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű eredményt hozott.","shortLead":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű...","id":"20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf2081d-d94c-4829-900e-b9c93293eb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","timestamp":"2020. január. 17. 19:03","title":"Óriási magyar siker a neten: Hide the Pain Harold lett az évtized mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa8c7dc-882c-488f-891a-7a1badcec31f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan robotokat építettek, melyek nem fémből készültek, így drótok sincsenek bennük: élő sejtek működtetik őket. \"Új korszak kezdődik\" – mondják.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan robotokat építettek, melyek nem fémből készültek, így drótok sincsenek bennük: élő sejtek...","id":"20200116_elo_robotok_organizmus_beka_ossejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa8c7dc-882c-488f-891a-7a1badcec31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c90dab4-e906-4aca-819e-da825567325f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_elo_robotok_organizmus_beka_ossejt","timestamp":"2020. január. 16. 20:40","title":"Elkészültek az első élő robotok, önmagukat gyógyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tíz nappal a Grammy-díjátadó gála előtt eltávolították \"a bolygó legjobb állásából\" Deborah Dugant.\r

