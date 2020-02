Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sok újdonsággal bővítette a Térképet a szolgáltatás 15. születésnapján. A frissítés mára Androidra és iOS-re is megérkezett.","shortLead":"A Google sok újdonsággal bővítette a Térképet a szolgáltatás 15. születésnapján. A frissítés mára Androidra és iOS-re...","id":"20200217_google_terkep_uj_funkciok_live_view_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd35fa15-17ba-4148-bfde-8fde35662732","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_google_terkep_uj_funkciok_live_view_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. február. 17. 09:03","title":"Nyissa meg a Google Térképet a telefonján, önhöz is megérkeztek az új funkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","shortLead":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","id":"20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7d9f13-8158-467e-83c4-9c716fa85b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","timestamp":"2020. február. 16. 17:59","title":"Megkezdték az amerikaiak kimentését az karanténba zárt óceánjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A személyautó két utasa szörnyethalt.","shortLead":"A személyautó két utasa szörnyethalt.","id":"20200216_Halalos_vonatbaleset_tortent_Kecskemeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c957677e-171d-467a-a1a9-c336640d4f80","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Halalos_vonatbaleset_tortent_Kecskemeten","timestamp":"2020. február. 16. 10:50","title":"Autó és vonat ütközött, ketten meghaltak Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c46073-5184-4527-afcd-30ea71d39b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Holland videósok kihajtottak vele a német Autobanhra.","shortLead":"Holland videósok kihajtottak vele a német Autobanhra.","id":"20200217_Kihajtottak_a_307_kmhs_maximumot_a_MercedesAMG_E63_Sbol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93c46073-5184-4527-afcd-30ea71d39b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d21567f-c4a7-49e7-9ebf-239f8f90b9f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Kihajtottak_a_307_kmhs_maximumot_a_MercedesAMG_E63_Sbol__video","timestamp":"2020. február. 17. 12:24","title":"Kihajtották a 307 km/h-s maximumot a Mercedes-AMG E63 S-ből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","shortLead":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","id":"20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5ef3b-836b-4c9e-8df5-1c48be7cb4e5","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","timestamp":"2020. február. 16. 15:50","title":"Hősként fogadták az Oscar-díjas Bong Dzsun Hót hazájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2ee253-8260-44a8-b8b9-f1497e87784b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár nem mindegy, hogy az alvás melyik szakaszában szólal meg az ébresztőóra, az is sokat számít, hogy milyen hanghatásokkal történik az ébresztés – erősítették meg ausztrál kutatók. ","shortLead":"Bár nem mindegy, hogy az alvás melyik szakaszában szólal meg az ébresztőóra, az is sokat számít, hogy milyen...","id":"202007_mi_szolal_meg_ebresztokent_jobb_reggelt_kivannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2ee253-8260-44a8-b8b9-f1497e87784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89cb622-858e-4ca4-bbee-181a41170ac4","keywords":null,"link":"/360/202007_mi_szolal_meg_ebresztokent_jobb_reggelt_kivannak","timestamp":"2020. február. 17. 16:00","title":"Önnél mi szólal meg reggel ébresztőként? Lehet, hogy nem annak kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b1724b-cc3a-4405-9fc8-fff7e5075984","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A két és fél éve bezárt Iparművészeti Múzeum beépített műtárgyainak bontásakor derült ki, hogy a hófehérre festett üvegcsarnok eredetileg milyen dúsan színezett volt. Legalább másfél-két év, és milliárdos összeg lenne, ha rekonstruálnák az eredeti állapotot. Nem tudni, megtörténik-e.","shortLead":"A két és fél éve bezárt Iparművészeti Múzeum beépített műtárgyainak bontásakor derült ki, hogy a hófehérre festett...","id":"20200216_Kiderult_milyen_volt_eredetileg_az_Iparmuveszeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88b1724b-cc3a-4405-9fc8-fff7e5075984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7bac5-c5d2-479d-b171-c3bfb4098ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Kiderult_milyen_volt_eredetileg_az_Iparmuveszeti","timestamp":"2020. február. 16. 16:05","title":"Kiderült, milyen volt eredetileg az Iparművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","shortLead":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","id":"20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc0edc-2132-4690-a4b5-d11524615791","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","timestamp":"2020. február. 15. 20:50","title":"Szijjártó: Jól vannak a magyarok a koronavírus miatt lezárt hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]