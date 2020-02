Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogvatartottak etnikai hovatartozásáról osztott meg egy bejegyzést Aradszki László, de a jelek szerint rájött, hogy ez hiba volt.","shortLead":"A fogvatartottak etnikai hovatartozásáról osztott meg egy bejegyzést Aradszki László, de a jelek szerint rájött...","id":"20200221_Rasszista_posztot_osztott_meg_a_KDNPs_Aradszki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271eba9-4b3a-4010-8ce2-5204cba75768","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Rasszista_posztot_osztott_meg_a_KDNPs_Aradszki","timestamp":"2020. február. 21. 15:55","title":"Rasszista posztot osztott meg a KDNP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a279fb9a-202f-4bc4-a09e-b2af2b47bbfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adware-ként (kéretlen hirdetésekkel bombázó szoftverként) emlegeti egy szoftvermérnök az iOS 13-at, amellyel szerinte az Apple a saját szolgáltatásainak népszerűségét növelné.","shortLead":"Adware-ként (kéretlen hirdetésekkel bombázó szoftverként) emlegeti egy szoftvermérnök az iOS 13-at, amellyel szerinte...","id":"20200222_keretlen_hirdetesek_ios_13","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a279fb9a-202f-4bc4-a09e-b2af2b47bbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adba9ced-b133-49db-b907-abc9b2f46a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_keretlen_hirdetesek_ios_13","timestamp":"2020. február. 22. 18:03","title":"Reklámbomba az iOS 13 – állítja egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány megtámogatja a Davis Kupán rendezett találkozót, csak még kell hozzá pénzt találni.","shortLead":"A kormány megtámogatja a Davis Kupán rendezett találkozót, csak még kell hozzá pénzt találni.","id":"20200221_Varga_Mihalynak_valahonnan_elo_kell_varazsolnia_171_milliot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d20650-283d-49e1-8d4f-7f17265777e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Varga_Mihalynak_valahonnan_elo_kell_varazsolnia_171_milliot","timestamp":"2020. február. 21. 20:44","title":"Varga Mihálynak valahonnan elő kell varázsolnia 171 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU és Budapest is költségvetést készít; Orbán Viktor olyan zöld akciótervet hirdetett, amelyben régi vállalásokat és uniós kötelezettségeket tett új csomagolásba; már a főpolgármester előtt van a jelentés, mi alapján kért az Állatkert távozó főigazgatója extra húszmilliárd forintot a Biodómra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU és Budapest is költségvetést készít; Orbán Viktor olyan zöld akciótervet hirdetett, amelyben régi vállalásokat és...","id":"20200223_Es_akkor_EU_Budapest_klimavedelem_orban_elelmiszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b67c3c0-cdcf-451c-b415-26e081671f26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Es_akkor_EU_Budapest_klimavedelem_orban_elelmiszer","timestamp":"2020. február. 23. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor felfedezte a benne élő Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be08912-a511-4cb6-a160-ceffb6286ab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magánlakásokat venne bérbe az önkormányzat, ezeket ajánlanák fel a bérlakásra váróknak, akik lakhatási támogatást is igénybe vehetnének. Így a szombathelyi albérleteknél majdnem felével olcsóbban lehetne bérelni lakást a városban az önkormányzaton keresztül. Az előterjesztést még a közgyűlésnek is el kell fogadnia.","shortLead":"Magánlakásokat venne bérbe az önkormányzat, ezeket ajánlanák fel a bérlakásra váróknak, akik lakhatási támogatást is...","id":"20200221_Kozossegi_lakasokkal_segitenek_a_raszorulokat_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be08912-a511-4cb6-a160-ceffb6286ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28c9b08-617d-433d-add3-011b6f93e98d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Kozossegi_lakasokkal_segitenek_a_raszorulokat_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 21. 19:56","title":"Közösségi lakásokkal segítenék a rászorulókat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis útlevéllel próbált meg bejuttatni az országba két gyermeket szombat délután.","shortLead":"Hamis útlevéllel próbált meg bejuttatni az országba két gyermeket szombat délután.","id":"20200223_Hamis_utlevelekkel_bukott_meg_egy_iraki_no_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c7c204-3f05-4528-b53b-411636a682b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Hamis_utlevelekkel_bukott_meg_egy_iraki_no_Ferihegyen","timestamp":"2020. február. 23. 10:50","title":"Hamis útlevelekkel bukott meg egy iraki nő Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden napja a tánc körül forog, mégsem lehet biztos benne, hogy folytathatja majd a tanulmányait. Három tánc, első rész.","shortLead":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden...","id":"20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5a2e9-c6fe-4832-a282-5604331452f3","keywords":null,"link":"/360/20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","timestamp":"2020. február. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Cikiztek, hogy balettozom, de a tánc felszabadító érzés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8427275d-b638-41d7-8126-602d33c9a75f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sínautónak képzelte magát.","shortLead":"Sínautónak képzelte magát.","id":"20200221_Hihetetlen_helyen_talalkozott_a_2es_villamos_es_egy_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8427275d-b638-41d7-8126-602d33c9a75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2ad49e-692d-48ba-b541-c09c38181615","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Hihetetlen_helyen_talalkozott_a_2es_villamos_es_egy_auto","timestamp":"2020. február. 21. 17:06","title":"Hihetetlen helyen találkozott a 2-es villamos és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]