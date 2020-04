Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0fd593f-39df-44f6-8463-1e175be4043c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a társas távolságtartást elrendelő intézkedések jelenleg a leghatékonyabb fegyverek a koronavírussal szemben. A kutatók szerint, ha a social distancinget, mint megoldást az országok figyelmen kívül hagyták volna, akkor akár 40 millió ember is belehalhatna a mostani járványba.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a társas távolságtartást elrendelő intézkedések jelenleg a leghatékonyabb fegyverek...","id":"20200401_Kutatok_szerint_legalabb_20_millio_embernek_a_tarsas_tavolsagtartas_menti_meg_az_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0fd593f-39df-44f6-8463-1e175be4043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911f2422-c72c-40fb-8afd-116f7352be94","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Kutatok_szerint_legalabb_20_millio_embernek_a_tarsas_tavolsagtartas_menti_meg_az_eletet","timestamp":"2020. április. 01. 08:11","title":"Kutatók szerint legalább 20 millió embernek a társas távolságtartás menti meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64025f-ae52-43eb-a937-7b0a1a0d3825","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Beültetnék föléjük a védelmi bizottságokat.","shortLead":"Beültetnék föléjük a védelmi bizottságokat.","id":"20200401_A_veszelyhelyzet_idejere_megkotne_a_polgarmesterek_kezet_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f64025f-ae52-43eb-a937-7b0a1a0d3825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b39115-48fd-4aec-9777-2180630dc8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_A_veszelyhelyzet_idejere_megkotne_a_polgarmesterek_kezet_a_kormany","timestamp":"2020. április. 01. 09:46","title":"A veszélyhelyzet idejére megkötné a polgármesterek kezét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lemaradó országrészben még akkor sem nagyon épültek új lakások, amikor az építőipar kiemelkedően jól teljesített. Öt megye és Budapest húzta fel az országos átlagot.","shortLead":"A lemaradó országrészben még akkor sem nagyon épültek új lakások, amikor az építőipar kiemelkedően jól teljesített. Öt...","id":"20200331_lakas_epitkezes_megye_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51973ab-cd90-44d0-944a-2e5470de48ce","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_lakas_epitkezes_megye_ksh","timestamp":"2020. március. 31. 13:10","title":"Az ország harmadában szinte nem épül új lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d593f502-d00f-4827-8c0d-4ab5301f65e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Meghato_videot_keszitettek_a_kozutasok_az_orvosoknak_apoloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d593f502-d00f-4827-8c0d-4ab5301f65e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b28120f-6a88-4030-a619-341bc0be70c6","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Meghato_videot_keszitettek_a_kozutasok_az_orvosoknak_apoloknak","timestamp":"2020. április. 01. 08:49","title":"Megható videót készítettek a közutasok az orvosoknak, ápolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl szép idővel búcsúzik a március.","shortLead":"Nem túl szép idővel búcsúzik a március.","id":"20200331_vihar_hideg_omsz_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f9c0c8-5771-4186-b3e8-b827b43dc2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_vihar_hideg_omsz_idojaras","timestamp":"2020. március. 31. 06:38","title":"Délután vihar, éjjel mínusz 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55f837-562a-47dc-86c8-26f64aff4891","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket.","shortLead":"Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket.","id":"20200330_Hat_olasz_kutato_leirta_hogyan_indulhat_ujra_az_elet_a_gazdasag_romjain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b55f837-562a-47dc-86c8-26f64aff4891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcf2bc-c9ae-450d-916f-03763f6cb6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Hat_olasz_kutato_leirta_hogyan_indulhat_ujra_az_elet_a_gazdasag_romjain","timestamp":"2020. március. 30. 19:15","title":"Hat egyetemi tanár leírta, hogyan képzeli el az olasz gazdaság újraindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8174cb90-3181-4de0-ac4e-44b60deec79a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Ezúttal a biológia a tantárgy, a humorista otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni a növényekről. Mármint úgy általánosságban.","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200330_Duma_Aktual_online_oktatas_Hadhaz_Laszlo_a_novenyekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8174cb90-3181-4de0-ac4e-44b60deec79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0b5c33-0a58-4841-968c-5216a98287a3","keywords":null,"link":"/360/20200330_Duma_Aktual_online_oktatas_Hadhaz_Laszlo_a_novenyekrol","timestamp":"2020. március. 30. 19:30","title":"Hadházi László biológiaóráján a növények talajjal táplalkoznak, és van, amelyik télen csúnya ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert elemző, Jon Prosser szerint áprilisban érkezik az iPhone 9, egy kiszivárgott fotó alapján pedig úgy tűnik, túl sokáig nem is húzza már a bemutatót az Apple.","shortLead":"A biztos információiról ismert elemző, Jon Prosser szerint áprilisban érkezik az iPhone 9, egy kiszivárgott fotó...","id":"20200331_apple_iphone_9_iphone_se_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed25bada-6017-485e-8ef0-cb937aff6d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_apple_iphone_9_iphone_se_2","timestamp":"2020. március. 31. 17:03","title":"Egy héten belül bemutatkozhat az új olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]