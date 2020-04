Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy mobilalkalmazás figyeli majd a fertőzöttek mozgását az orosz fővárosban.\r

","shortLead":"Egy mobilalkalmazás figyeli majd a fertőzöttek mozgását az orosz fővárosban.\r

","id":"20200401_Moszkvaban_mar_csak_QRkoddal_lehet_az_utcara_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866ce79e-f568-4d42-a24f-05bb92b1fd64","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Moszkvaban_mar_csak_QRkoddal_lehet_az_utcara_menni","timestamp":"2020. április. 01. 11:34","title":"Moszkvában csak QR-kóddal mehetnek majd utcára az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltás. Több helyen már kísérleteznek vele.","shortLead":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett...","id":"20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca4c67-a9f9-4db3-9fbd-326d35845e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","timestamp":"2020. március. 31. 08:43","title":"Egy Magyarországon évtizedek óta kötelező védőoltás segíthet a koronavírus-fertőzötteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, veszélyhelyzet alatt is ülésezhet az Országgyűlés.","shortLead":"Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20200330_Gulyas_rendor_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c4d0d-5e09-41ee-a449-48df032971a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Gulyas_rendor_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 30. 15:25","title":"Gulyás: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél nagyobb szigor lesz Dél-Koreában.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb szigor lesz Dél-Koreában.","id":"20200331_korea_borton_karanten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef35e0e5-76eb-464f-b00a-d81cfbc20f85","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_korea_borton_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 08:46","title":"Egy év börtön járhat Dél-Koreában a karantén szabályainak megszegéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést tehetünk ez irányba. A cégek gyorsan átálltak a karanténhelyzetre, sőt van, amelyik ingyenes képzést indít, van, amelyik távsegítséget nyújt a pedagógusoknak a digitális átálláshoz.","shortLead":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést...","id":"20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6228b-712b-471b-a33e-a70f61790991","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","timestamp":"2020. március. 31. 20:00","title":"Mire vége a karanténnak, akár informatikusok is lehetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet az USA-ban.","shortLead":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet...","id":"20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bf3f0-6698-4a29-8471-bb90d8b2b2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","timestamp":"2020. április. 01. 08:07","title":"Trump minden értelemben megbukott Chelsea Clinton szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is megköszönték az egészségügyi dolgozók kitartását és munkáját.","shortLead":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13537831-386e-4c3d-a16a-b6a8a5de17c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","timestamp":"2020. március. 30. 16:03","title":"Megható videóval mondott köszönetet a Google a járvány ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a85581-3a31-4907-8477-6be364dddb94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem a koronavírus okozta gazdasági (vész)helyzet sarkallta az álhírgyárosokat arra, hogy újabb átveréssel próbálják meg rászedni a magyar internetezőket. Hogy hányat sikerült, azt nem tudni, de a kapcsolódó “hír” szélsebesen terjed.","shortLead":"Alighanem a koronavírus okozta gazdasági (vész)helyzet sarkallta az álhírgyárosokat arra, hogy újabb átveréssel...","id":"20200401_atveres_csalas_happy_worm_report_magyar_uzletasszony_segit_magyar_embereken_juhasz_eszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a85581-3a31-4907-8477-6be364dddb94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2359c264-e802-4433-bd6d-986ee31e33c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_atveres_csalas_happy_worm_report_magyar_uzletasszony_segit_magyar_embereken_juhasz_eszter","timestamp":"2020. április. 01. 08:03","title":"Új átverés terjed a magyar interneten: pénzosztást hirdetnek, de valójában ön fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]