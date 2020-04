Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen viseli a bezártságot Sas József, akinek ráadásul agyvérzése következményeivel is meg kell birkóznia. A színész, színigazgató azonban sokkal inkább aggódik azokért az idősekért, akik egyedül kénytelenek átvészelni ezt az időszakot.\r

\r

","shortLead":"Nehezen viseli a bezártságot Sas József, akinek ráadásul agyvérzése következményeivel is meg kell birkóznia. A színész...","id":"20200415_Sas_Jozsef__Szaz_evvel_ezelott_a_szineszt_meg_a_temeto_arkaba_temettek_ahhoz_kepest_most_jobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475c3388-05ed-42a4-aff2-8ea438d745ca","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Sas_Jozsef__Szaz_evvel_ezelott_a_szineszt_meg_a_temeto_arkaba_temettek_ahhoz_kepest_most_jobb","timestamp":"2020. április. 15. 09:13","title":"Sas József: \"Száz évvel ezelőtt a színészt még a temető árkába temették, ahhoz képest most jobb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki egy kutatás.","shortLead":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki...","id":"20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41eae6-b0b2-4c97-ad29-e8bb422bdf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Már nem a mumus, hanem a klímaváltozás miatt álmodnak rosszat a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban többször is írtunk már a OnePlus idei csúcstelefonjairól, a OnePlus 8-ról és a OnePlus 8 Próról. A készülékeket ma mutatják be, és alább megtudhatja, hogyan nézheti élőben a bejelentést.","shortLead":"Korábban többször is írtunk már a OnePlus idei csúcstelefonjairól, a OnePlus 8-ról és a OnePlus 8 Próról...","id":"20200414_oneplus_8_pro_elo_stream","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61453b69-16da-4c1a-8cb3-b9c470beb274","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_oneplus_8_pro_elo_stream","timestamp":"2020. április. 14. 14:33","title":"Élőben nézheti az új OnePlus-csúcstelefonok bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5efd9b6-2e14-453f-971e-369ba6890dbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június helyett augusztusban tartják meg a rendezvényt. ","shortLead":"Június helyett augusztusban tartják meg a rendezvényt. ","id":"20200414_A_Kolorado_fesztivalt_is_elhalasztjak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5efd9b6-2e14-453f-971e-369ba6890dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3373be-cd81-49bc-ae5e-1e85ca8f3afd","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_A_Kolorado_fesztivalt_is_elhalasztjak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 14. 11:42","title":"A Kolorádó fesztivált is elhalasztják a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","shortLead":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","id":"20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379b52fd-ccaf-45c8-bcef-ae36b3d8af63","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 13. 18:23","title":"Csökkent az intenzív osztályon ápoltak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legeza Örs Lendület- és Humboldt-díjas kutató, az MTA doktora megírta kálváriáját. Még mindig kórházban fekszik, pedig nincs ötven éves, nincs krónikus betegsége és heti ötször sportol.","shortLead":"Legeza Örs Lendület- és Humboldt-díjas kutató, az MTA doktora megírta kálváriáját. Még mindig kórházban fekszik, pedig...","id":"20200414_Magyar_koronavirusos_A_szervezetlenseg_es_felkeszuletlenseg_miatt_eletem_csak_egy_hajszalon_mult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b557199-5678-404f-a369-25207000979a","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Magyar_koronavirusos_A_szervezetlenseg_es_felkeszuletlenseg_miatt_eletem_csak_egy_hajszalon_mult","timestamp":"2020. április. 14. 16:01","title":"Magyar koronavírusos: A szervezetlenség és felkészületlenség miatt életem csak egy hajszálon múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0632ed-ea06-410c-a048-bc7dd6f95a32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ubisoft saját akcióval segíti az otthon maradtakat: április 17-ig fizetés nélkül tölthető az Assassin’s Creed második, sokak szerint legjobb része.","shortLead":"A Ubisoft saját akcióval segíti az otthon maradtakat: április 17-ig fizetés nélkül tölthető az Assassin’s Creed...","id":"20200414_assassins_creed_2_letoltes_ingyen_pc_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0632ed-ea06-410c-a048-bc7dd6f95a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df93005-a945-48e8-9ed1-386c0ef8b4cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_assassins_creed_2_letoltes_ingyen_pc_jatek","timestamp":"2020. április. 14. 19:03","title":"Ingyenes lett az egyik legjobb Assassin's Creed, ha siet, örökre megtarthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]