A tudatlanságra és/vagy hiszékenységre építő hazugságok egy sima hétköznapon is komoly károkat képesek okozni a társadalomban, hát még akkor, amikor az emberiség épp egy súlyos világjárvánnyal próbál megküzdeni. Nemrég például az Egyesült Királyságban gyújtottak fel néhány mobiltelefon-adótornyot azért, mert az álhírek alapján voltak, akik elhitték: az 5G terjeszti a koronavírust. Hasonló eset történt nemrég Hollandiában is, amiből még nagy baj is lehet a járvány idején.

A történtek után az Egészségügyi Világszervezetnél is úgy érezték, muszáj megszólalniuk a témában, hogy elejét vegyék az újabb értelmetlen incidenseknek – szúrta ki elsőként a 24.hu. A Facebookon közzétett WHO-kommüniké lényege röviden annyi, amit egyébként a józan ész is diktál az embernek:

az 5G nem terjeszti a koronavírust.

A szervezet külön kiemelte, hogy a koronavírus – mint ahogy egyébként semmilyen vírus – nem képes a rádióhullámok segítségével terjedni, és, hogy rengeteg olyan országban is felütötte már a fejét a betegség, ahol nincs is 5G. Az igazság ehelyett az, hogy a vírus fertőzött ember köhögésével, tüsszentésével vagy épp a beszédével terjed, de úgy is bekerülhet a kórokozó a szervezetbe, ha egy vírusos felület megérintése után az arcunkhoz nyúlunk. A koronavírus-fertőzés elkerüléséhez tehát nem az 5G-ellenesek javaslatait érdemes megfogadni, hanem a WHO itt részletezett tanácsainak megfelelően kell viselkedni.

Persze, hogy nem terjeszti – csak aktiválja

Az általános és középiskolai tanulmányok során elsajátítható tudás egyébként az összeesküvés-elmélet híveinek is eszébe jutott. Az igazán kitartók egy ideje már azt állítják: a rádióhullámokra nem a vírus terjesztéséhez van szüksége a háttérhatalomnak, a bekapcsolt 5G-tornyok csupán aktiválják a szervezetbe bekerült vírust.

[Hét éven át vizsgálódtak, az eredmény megnyugtató: az 5G nem veszélyes az emberre]

Arra még nem született magyarázat, hogy erre miért nem a 3G/4G-adótornyokat használja a meggyanúsított világelit, melyekkel – lévén nagyságrendekkel nagyobb lefedettségi területen és sokkal-sokkal több van belőlük – hatékonyabban és gyorsabban tudnák elérni az összeesküvés-elméletben hívők által gyanított célt.

