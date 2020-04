Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs azonban az állapotáról.","shortLead":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs...","id":"20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b45227-6e54-4c1b-b6a3-9646a5926640","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","timestamp":"2020. április. 26. 09:25","title":"Pletykák terjednek Kim Dzsongun haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0034b40a-a568-46f7-b3ac-ce74ec29bf01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abban a reményben készítette a kiadó, hogy a gyerekek igényeinek megfelelően beszéljen a járványhelyzetről. ","shortLead":"Abban a reményben készítette a kiadó, hogy a gyerekek igényeinek megfelelően beszéljen a járványhelyzetről. ","id":"20200427_Ingyenes_mesekonyv_segit_a_gyerekeknek_megerteni_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0034b40a-a568-46f7-b3ac-ce74ec29bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0bec36-67e2-4ebf-b0c6-826f52648f6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Ingyenes_mesekonyv_segit_a_gyerekeknek_megerteni_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 27. 13:18","title":"Ingyenes mesekönyv segít a gyerekeknek megérteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8237fd-0677-441a-8c27-20ff9019bc01","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Az ország sorozatszínészként ismerte meg, de a reflektorfény helyett az egészségügyet választotta. \"Mindig nagyon menőnek láttam a kórházban dolgozókat\" - mondja a HVG-nek adott interjújában Németh Franciska, ápolónő. Portré.","shortLead":"Az ország sorozatszínészként ismerte meg, de a reflektorfény helyett az egészségügyet választotta. \"Mindig nagyon...","id":"202017_nemeth_franciska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8237fd-0677-441a-8c27-20ff9019bc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb649d-b278-4530-867b-74a3b953908c","keywords":null,"link":"/360/202017_nemeth_franciska","timestamp":"2020. április. 27. 15:00","title":"Németh Franciska: Rajongok a magyar kórházakért és a magyar egészségügyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a866bd5-20ab-40a2-b1dc-9d0699e3597b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 272 halottja van Magyarországon a koronavírusnak, az azonosított betegek száma 2500.","shortLead":"Már 272 halottja van Magyarországon a koronavírusnak, az azonosított betegek száma 2500.","id":"20200426_Operativ_Torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a866bd5-20ab-40a2-b1dc-9d0699e3597b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a6a7f8-aecd-4e0e-b7d5-30d844c00abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Operativ_Torzs","timestamp":"2020. április. 26. 11:17","title":"Müller Cecília: Magyarországon régóta egy alatt van a vírus reprodukciós rátája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 14 országot vizsgálva 122 ezerrel több halottat talált a Financial Times, mint az áldozatok hivatalos száma.","shortLead":"Összesen 14 országot vizsgálva 122 ezerrel több halottat talált a Financial Times, mint az áldozatok hivatalos száma.","id":"20200427_60_szazalekkal_lehet_tobb_aldozata_a_jarvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a40ab77-4f05-42b6-96d1-43c632b15287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_60_szazalekkal_lehet_tobb_aldozata_a_jarvanynak","timestamp":"2020. április. 27. 14:48","title":"A hivatalos adatoknál 60 százalékkal is magasabb lehet a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 288-an haltak meg, 90-nel kevesebben mint szombaton, és 79-cel kevesebben mint pénteken - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 288-an haltak meg, 90-nel kevesebben mint szombaton, és 79-cel kevesebben mint pénteken - közölte...","id":"20200426_Spanyolorszagban_ot_het_utan_eloszor_300_ala_csokkent_az_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c1d9d9-5ed9-46cb-b661-e5330f21e830","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Spanyolorszagban_ot_het_utan_eloszor_300_ala_csokkent_az_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 26. 17:40","title":"Spanyolországban öt hét után először 300 alá csökkent az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak, önmagához képes szokatlanul csendben van Warren Buffett. A Business Insider összegyűjtött néhány véleményt arról, mi lehet az oka a nagy hallgatásnak.","shortLead":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak...","id":"20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401fcd26-387a-4c05-baab-571e7d07e966","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 26. 17:18","title":"Vajon miért hallgat éppen most a befektetőpápa? A járvány és Warren Buffett csendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak akkor folytatódhat a vitatott gyakorlat, ha a parlament irányelveket fogad el a szabályozására.\r

","shortLead":"Csak akkor folytatódhat a vitatott gyakorlat, ha a parlament irányelveket fogad el a szabályozására.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_mobiltelefon_nyomkovetes_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec5fb6-b7aa-4678-b6d7-afb8380c2096","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_jarvany_mobiltelefon_nyomkovetes_izrael","timestamp":"2020. április. 27. 05:54","title":"Betilthatják a mobilok koronavírusra hivatkozó nyomkövetését Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]