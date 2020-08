Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"„Középkorian" kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják egyes pszichiáterek. Az álmatlanság ugyanakkor sokak - főleg művészek - inspirációs forrása is lehet a tapasztalatok szerint. Nem biztos, hogy az a legegészségesebb, ha egybefüggően alszunk 8 órát" "Érdi tömegverekedés: elfogtak újabb három embert Két enyingi és egy siófoki lakost állítottak elő a rendőrök." "Leszaggatták a szivárványos zászlót a ferencvárosi városházáról Megtaposták és meg is gyújtották." "Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele." A Fővárosi Önkormányzat augusztus végén dönt. ","shortLead":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. "A nagykörúti biciklisáv megtartását javasolja a Magyar Kerékpárosklub Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus végén dönt." "Meglepő specifikációkkal szúrtak ki egy újabb OnePlus telefont Nemrégiben debütált a OnePlus középkategóriás telefonja, a OnePlus Nord, azonban egyre biztosabb, hogy a gyártó több, nem csúcskategóriás telefont is bemutat ebben az évben. Samsung vagy OnePlus telefonja van? Már ön is letöltheti a Google Telefon alkalmazást Eleinte csak a Google saját, Pixel mobiljain működött, ma már azonban sok más gyártó eszközére is telepíthető a Google által kiadott Telefon alkalmazás." "Az átlag magyar fiatal 27 évesen hagyja el a mamahotelt A statisztikák szerint a 25 és 34 év közötti magyar fiatalok az európai átlagnál később költöznek el otthonról."