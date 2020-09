Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fc31b0a-6dfa-4270-9b09-6555e69b3551","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főkert munkatársai találtak rá a tövekre munka közben.","shortLead":"A Főkert munkatársai találtak rá a tövekre munka közben.","id":"20200902_xv_kerulet_marihuana_ultetveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc31b0a-6dfa-4270-9b09-6555e69b3551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760ed835-f9e3-484d-a0c3-6e60d1911a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_xv_kerulet_marihuana_ultetveny","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:19","title":"Természetvédelmi területen találtak marihuánaültetvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét településen lesz időközi önkormányzati választás vasárnap. Több olyan szavazást is most tartanak meg, amit tavasszal kellett volna, de járványügyi veszélyhelyzet miatt el kellett halasztani.","shortLead":"Hét településen lesz időközi önkormányzati választás vasárnap. Több olyan szavazást is most tartanak meg, amit...","id":"20200903_idokozi_valasztas_kiszombor_vaja_zsadany_dobri_gyaloka_salgotarjan_dunaszentmiklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca46c02-8564-4fed-8c17-4bc194ba5271","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_idokozi_valasztas_kiszombor_vaja_zsadany_dobri_gyaloka_salgotarjan_dunaszentmiklos","timestamp":"2020. szeptember. 03. 05:36","title":"Vasárnap pótolnak több, tavasszal elmaradt időközi választást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d476e3a-6dac-45ef-8fc7-8206a9231a94","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rég nem látott szintre értek a védelmi költések a világon, ám a koronavírus miatt ez a trend jó eséllyel megfordul. Magyarország az utóbbi alól kivétel lehet, és ennek meg is lesz az ára.","shortLead":"Rég nem látott szintre értek a védelmi költések a világon, ám a koronavírus miatt ez a trend jó eséllyel megfordul...","id":"202035__fegyverkezes__jarvanyhatas__kulon_uton__arral_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d476e3a-6dac-45ef-8fc7-8206a9231a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43cd28a8-a0b7-4da7-911c-0739343d8a18","keywords":null,"link":"/360/202035__fegyverkezes__jarvanyhatas__kulon_uton__arral_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:00","title":"A járvány miatt fegyverkezésre sem lesz pénz a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","shortLead":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","id":"20200902_charlie_hebdo_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef127f70-616f-4444-8933-38f1f245475e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_charlie_hebdo_per","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:55","title":"14 vádlottról mondanak ítéletet a Charlie Hebdo elleni támadás perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel a koronavírust kísérő válság még nem ért a végéhez.","shortLead":"Ezzel a koronavírust kísérő válság még nem ért a végéhez.","id":"20200901_repules_megszunt_munkahelyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1aae2c-af88-4d24-9ef3-b0b806517b4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_repules_megszunt_munkahelyek","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:07","title":"Félmillió munkahely szűnhet meg a légi közlekedésben év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt angol labdarúgó többször is elítélően nyilatkozott a kormány menekültpolitikájáról.","shortLead":"A volt angol labdarúgó többször is elítélően nyilatkozott a kormány menekültpolitikájáról.","id":"20200903_Gary_Lineker_befogad_egy_menekultet_a_sajat_otthonaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9b8005-41d9-461f-89ab-bed19b2fb226","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Gary_Lineker_befogad_egy_menekultet_a_sajat_otthonaba","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:42","title":"Gary Lineker befogad egy menekültet a saját otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden kontaktot teszteltek a minisztériumban. ","shortLead":"Minden kontaktot teszteltek a minisztériumban. ","id":"20200902_Koronavirus_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6790f6ee-94cc-4fd1-934b-28edc66f9e84","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Koronavirus_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:59","title":"Koronavírusos az Emmi egyik helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek emelkedő esetszámok mellett látják viszont egymást. A kormány a helyzet kezelését rálőcsöli az egyre idegesebb helyi közösségekre.","shortLead":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek...","id":"20200902_Folyt_COV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99e5432-df66-421f-93d6-280e89fd8b36","keywords":null,"link":"/360/20200902_Folyt_COV","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:00","title":"A kormány tétlenül figyeli, hogy megjött a víruscunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]