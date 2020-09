Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","shortLead":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","id":"20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf2c0-1157-487a-a782-31a2de7b3d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:57","title":"A magyarok többsége szerint jó ötlet volt lezárni a határokat a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","shortLead":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","id":"20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d10b52-809c-4e91-84a6-5c5724338051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:32","title":"Kirúgják a tüntetőket a munkahelyükről Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","shortLead":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","id":"20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34190e52-3e29-4b4f-a11e-6535bf5727d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:15","title":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is megjelent a koronavírus, 35 diák karanténban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami az előzőben nem vizsgázott túl jól. Igaz, itt-ott már felsejlenek a virtuális oktatás előnyei is.","shortLead":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami...","id":"202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b263e2-3ebc-49ff-9bc6-455f514b6c5b","keywords":null,"link":"/360/202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:00","title":"Mankók nélkül bolyonghat a digitális oktatás útvesztőiben gyerek, szülő és tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da0ba4f-fe5e-4cd5-81cb-ec03624dbdcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem Hallgatói Önkormányzata ezzel fejezte ki szolidaritását az SZFE diákjaival és tanáraival.","shortLead":"Az egyetem Hallgatói Önkormányzata ezzel fejezte ki szolidaritását az SZFE diákjaival és tanáraival.","id":"20200902_szfe_peticio_szalag_kepzomuveszeti_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da0ba4f-fe5e-4cd5-81cb-ec03624dbdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66f10a5-44d6-4e0b-9e90-5b871c3aa243","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_szfe_peticio_szalag_kepzomuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:15","title":"Piros-fehér szalagok kerültek a Képzőművészeti Egyetemre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a helyi tömegközlekedésre érvényes városi napijegyek is megvásárolhatók a MÁV alkalmazásában. Szintén hasznos, hogy a késő vonatra immár a menetrendi indulás után is megvásárolható a vonatjegy.","shortLead":"Immár a helyi tömegközlekedésre érvényes városi napijegyek is megvásárolhatók a MÁV alkalmazásában. Szintén hasznos...","id":"20200902_mav_mobilapp_vasuti_jegy_vonatjegy_napijegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7705c6-f54f-4b00-9c13-e49a1cd3c1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_mav_mobilapp_vasuti_jegy_vonatjegy_napijegy","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:07","title":"Új funkció került a MÁV alkalmazásba, Szegeden is hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kirekesztőnek tartja a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Tanácsa, azt, ahogy Vidnyánszky Attila, az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítány kuratóriumának elnöke nyilatkozott az egyetem Doktori Iskoláját vezető Karsai György professzorról. Azt várják a kulturális kormányzattól és a kuratórium tagjaitól, hogy határolódjanak el is Vidnyánszky szavaitól, különben, maguk is kirekesztővé válnak.","shortLead":"Kirekesztőnek tartja a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Tanácsa, azt, ahogy Vidnyánszky Attila, az egyetem...","id":"20200903_szfe_vidnyanszky_kirekesztes_elhatarolodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b541c04a-e579-4082-9bd8-798a5360465e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_szfe_vidnyanszky_kirekesztes_elhatarolodas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:43","title":"Elhatárolódást vár a kulturális kormányzattól Vidnyánszky szavai miatt az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével – mondta a Válasz Online-nak adott interjúban Mucsi Zoltán, aki nem hitte volna, hogy ez illúzió lesz 2020 Magyarországán.","shortLead":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével –...","id":"20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accd284-378a-4f26-9dae-fd37493a00ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:10","title":"Mucsi Zoltán: Tényleg herótom van már a propagandától és a gerjesztett megosztottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]