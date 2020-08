Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e476439-6ae7-4bed-8e5b-4fd083453380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasból készült 50 centis eszköz időszámításunk előttről származik.","shortLead":"A vasból készült 50 centis eszköz időszámításunk előttről származik.","id":"20200812_Tobbezer_eves_kelta_kes_kerult_elo_egy_szolnoki_ruhasszekrenybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e476439-6ae7-4bed-8e5b-4fd083453380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8a48e-1d56-45c7-a11e-4cdc41c26730","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Tobbezer_eves_kelta_kes_kerult_elo_egy_szolnoki_ruhasszekrenybol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:19","title":"Több ezer éves kelta kés került elő egy szolnoki ruhásszekrényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64e04d4-afff-4189-bbf0-7abfdbb000ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Viktor és barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először ismerték el a fehérorosz hatóságok, hogy éles lőszert használtak a vasárnapi elnökválasztási eredményeket csalásnak tartó tüntetők ellen. Harmadik napja folytatódnak a tiltakozások, a résztvevők szám alacsonyabb volt, mint az első két napon. ","shortLead":"Először ismerték el a fehérorosz hatóságok, hogy éles lőszert használtak a vasárnapi elnökválasztási eredményeket...","id":"20200812_Eles_loszert_is_hasznaltak_a_feherorosz_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62e62d7-bf8c-4afd-b70b-e180e99d90a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Eles_loszert_is_hasznaltak_a_feherorosz_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:13","title":"Éles lőszert is használtak a fehérorosz rendőrök a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az országa által kifejlesztett koronavírus-oltás tökéletesen működik, a világ tudósai közül többen egyáltalán nem bíznak a szavaiban.","shortLead":"Míg Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az országa által kifejlesztett koronavírus-oltás tökéletesen működik, a világ...","id":"20200812_oroszorszag_koronavirus_vakcina_vedooltas_oltas_ellenszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01224990-820e-4ee6-89b0-93e7b29f0c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_oroszorszag_koronavirus_vakcina_vedooltas_oltas_ellenszer","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:03","title":"\"Meggondolatlanság, ostobaság\" – a tudósvilág óvatosságra int az orosz koronavírus-vakcina miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy augusztus 1-ji magánrendezvény után többen kerültek karanténba a településen. ","shortLead":"Egy augusztus 1-ji magánrendezvény után többen kerültek karanténba a településen. ","id":"20200812_Koronavirusossal_targyalt_karantenba_kerult_az_ujfehertoi_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc33b37-e4b3-4fa3-a232-7e47537b1eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Koronavirusossal_targyalt_karantenba_kerult_az_ujfehertoi_polgarmester","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:18","title":"Koronavírusossal tárgyalt, karanténba került az újfehértói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48a853-e8fc-443d-9811-d8d4d1943442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt pénteken a HVG székházban gyűlt össze a zsűri, hogy az idei, jubileumi 20. ARC plakátkiállításra beérkezett művek közül kiválassza azokat, amelyek majd megjelenhetnek az őszi bemutatón.","shortLead":"Múlt pénteken a HVG székházban gyűlt össze a zsűri, hogy az idei, jubileumi 20. ARC plakátkiállításra beérkezett művek...","id":"20200813_Hamarosan_ismet_jon_az_ARCkiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c48a853-e8fc-443d-9811-d8d4d1943442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb48da20-f5bc-4cbe-8df2-c45c09fa72fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Hamarosan_ismet_jon_az_ARCkiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:00","title":"Az Index.hu drámája és a karantén az ARC-kiállítás plakátjain is megjelenik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hol milliárdos állami támogatással, hol adókedvezményt jelentő rozsdaövezeti besorolással segíti a hatalom a Tihanyi-félsziget értékes területeinek beépítését. Az ország egyik legszebb tája elkerített luxuslakóparkká válhat.","shortLead":"Hol milliárdos állami támogatással, hol adókedvezményt jelentő rozsdaövezeti besorolással segíti a hatalom...","id":"20200812_A_Fidesz_kulonbejaratu_luxusszigetet_csinalna_a_Tihanyifelszigetbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcadd49-66e4-42d0-8833-1974a30cd802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_A_Fidesz_kulonbejaratu_luxusszigetet_csinalna_a_Tihanyifelszigetbol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:51","title":"A Fidesz különbejáratú luxusszigetet csinálna a Tihanyi-félszigetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pilisborosjenői háziorvos és az asszisztensnője is házi karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. Az orvosnál a gyorsteszt negatív lett.","shortLead":"A pilisborosjenői háziorvos és az asszisztensnője is házi karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. Az orvosnál...","id":"20200811_hazirovos_asszisztens_fertozes_Pilisborosjeno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443ef90e-2311-43a3-9669-32a676e1db11","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_hazirovos_asszisztens_fertozes_Pilisborosjeno","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:26","title":"A háziorvos asszisztense fertőződött meg Pilisborosjenőn, 125 ember lehet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]