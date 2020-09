Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","shortLead":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","id":"20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db27f6-f14f-407b-ac84-223b356f1384","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:21","title":"Minszkbe utazik az orosz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera felvette a rongálást. ","shortLead":"A kamera felvette a rongálást. ","id":"20200903_mav_kiss_motorvonat_firkalas_rongalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f442037f-6594-49d2-b08b-0c65e5c5916e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_mav_kiss_motorvonat_firkalas_rongalas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:20","title":"Valaki máris összefirkálta a MÁV legújabb motorvonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a párizsi Le Monde az iskolaév kezdése kapcsán.\r

\r

","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a párizsi Le Monde az iskolaév kezdése kapcsán.\r

\r

","id":"20200902_Ha_itt_a_jarvany_masodik_hullama_akkor_miert_oly_keves_a_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16b9bae-be0f-463f-879b-5317f7051f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Ha_itt_a_jarvany_masodik_hullama_akkor_miert_oly_keves_a_halott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:10","title":"Ha itt a járvány második hulláma, akkor miért olyan kevés a halott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10bac66-70bd-4996-ab24-36664b231bd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Sándor szerint az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. ","shortLead":"Kovács Sándor szerint az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. ","id":"20200904_Lepodjunk_meg_Fideszes_kepviselo_baratja_nyert_kozbeszerzeseket_a_Nyirsegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10bac66-70bd-4996-ab24-36664b231bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb670fe7-340d-4e0d-a27e-6c8c4bf04323","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Lepodjunk_meg_Fideszes_kepviselo_baratja_nyert_kozbeszerzeseket_a_Nyirsegben","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:22","title":"24.hu: Fideszes képviselő barátja nyert közbeszerzéseket a Nyírségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legjobban fizetett színésze annak ellenére fertőződött meg, hogy fegyelmezetten betartották az óvintézkedéseket.\r

\r

","shortLead":"A világ egyik legjobban fizetett színésze annak ellenére fertőződött meg, hogy fegyelmezetten betartották...","id":"20200903_Dwayne_the_Rock_Johnson_es_egesz_csaladja_koronavirusos_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eab9b2-2b0c-444c-bfd7-6dfbc3a90380","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Dwayne_the_Rock_Johnson_es_egesz_csaladja_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. szeptember. 03. 06:04","title":"Átesett a koronavíruson Dwayne the Rock Johnson és egész családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","shortLead":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","id":"20200902_onkormanyzat_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b25ef3-1715-4227-bb01-e56d39825636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_onkormanyzat_sztrajk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:32","title":"Több mint ötezer önkormányzati dolgozó lépett sztrájkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314d1c1f-e5ff-4683-9a12-414d71b81961","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey ismét bebizonyítja, hogy abszolút nem számít számára a politikai korrektség. ","shortLead":"A Hennessey ismét bebizonyítja, hogy abszolút nem számít számára a politikai korrektség. ","id":"20200902_1200_loero_es_6_kerek_az_usaban_itt_kezdodik_egy_komolyabb_auto_hennessey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=314d1c1f-e5ff-4683-9a12-414d71b81961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4a3950-fe9e-42a4-9369-9c50030a069a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_1200_loero_es_6_kerek_az_usaban_itt_kezdodik_egy_komolyabb_auto_hennessey","timestamp":"2020. szeptember. 03. 06:41","title":"1200 lóerő és 6 kerék: az USA-ban valahol itt kezdődik egy komolyabb autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Korábban túlzottan optimisták voltunk a járvány leküzdésének idejét tekintve – vallja Szlávik János. Az infektológus szerint legalább egy év, mire kiderül, hogy mit tudnak a vakcinák, az ugyanis, hogy jövő év elején már léteznek majd oltások, nem jelenti azt, hogy hatékonyak is. De lesz-e magyar vakcina? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.



","shortLead":"Korábban túlzottan optimisták voltunk a járvány leküzdésének idejét tekintve – vallja Szlávik János. Az infektológus...","id":"20200904_Szlavik_Janos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ca2e6-d14c-4ad2-b632-6e5d774b5c3d","keywords":null,"link":"/360/20200904_Szlavik_Janos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:30","title":"\"2022-re fog a világ megnyugodni\" – Szlávik János a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]