[{"available":true,"c_guid":"2cf078d0-4dfc-465c-a5f6-04b09c5490a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szarka Gábor kancellár bekérte a sztrájkolók névsorát, akik azt kérdezték válaszul: milyen jogszerű célt tud a kancellár megjelölni, amely alapján kezeli a személyes adataikat.","shortLead":"Szarka Gábor kancellár bekérte a sztrájkolók névsorát, akik azt kérdezték válaszul: milyen jogszerű célt tud...","id":"20201014_Nemeth_Gabor_A_tankoztarsasagnak_kepviseloi_nincsenek_otletgazdaja_van__en_vagyok_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf078d0-4dfc-465c-a5f6-04b09c5490a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b954298-6354-480a-ac65-6234be48f312","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Nemeth_Gabor_A_tankoztarsasagnak_kepviseloi_nincsenek_otletgazdaja_van__en_vagyok_az","timestamp":"2020. október. 14. 15:40","title":"Németh Gábor, az SZFE oktatója: A tanköztársaságnak képviselői nincsenek, ötletgazdája van – én vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e7eab1-d9e8-480d-8bed-3a6c6eabf060","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtató Jon Prosser szerint elkészült és már csak a startjelre vár az AirTag nevű kütyü, amely segít megtalálni az elveszett holmikat.","shortLead":"A szivárogtató Jon Prosser szerint elkészült és már csak a startjelre vár az AirTag nevű kütyü, amely segít megtalálni...","id":"20201015_apple_bemutato_november_airtag_airpods_studio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e7eab1-d9e8-480d-8bed-3a6c6eabf060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dfae15-cf5a-4d79-883f-8080992b0656","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_apple_bemutato_november_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. október. 15. 08:36","title":"Állítják: heteken belül jön az Apple vadonatúj kütyüje, de nem telefon, és nem is laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórokozót egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be a lezárt intézménybe.","shortLead":"A kórokozót egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be a lezárt intézménybe.","id":"202010134_idosotthon_kiskunfelegyhaza_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ee7f95-c306-4770-b881-5b46b6c2f617","keywords":null,"link":"/itthon/202010134_idosotthon_kiskunfelegyhaza_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 14. 16:49","title":"Negyvennégy fertőzött közül hárman meghaltak egy kiskunfélegyházi otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.","shortLead":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte...","id":"20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c9ca63-9e3f-4d65-b1f0-fa1ef7d5589c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. október. 14. 17:15","title":"Áder: Ritkán tapasztalható konszenzussal született meg az egészségügyi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy utasszállító fedélzetéről is látni lehetett azt a rejtélyes alakot Los Angelesben, aki egy háti rakéta segítségével emelkedett a levegőbe. Ez már a második ilyen eset a szeptemberi óta.","shortLead":"Egy utasszállító fedélzetéről is látni lehetett azt a rejtélyes alakot Los Angelesben, aki egy háti rakéta segítségével...","id":"20201015_jetpack_los_angeles_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06ebd5e-a337-4020-81f8-6f52f80d19b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_jetpack_los_angeles_repuloter","timestamp":"2020. október. 15. 14:03","title":"Valaki megint jetpackkel a hátán repkedett Los Angeles felett, 1800 méterig jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet kizsákmányolása ihlette a Recirquel új darabját, amelynek csütörtöki bemutatója előtti összpróbáján a társulat alapítójával beszélgettünk. Vági Bence mesélt arról is, hogyan vészelte át a csapat a karanténidőszakot, és arról is, mi a következő nagy terve a mostani bemutató után.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet...","id":"20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a1313a-8f71-44f2-b0b5-a3f46b58cf2d","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","timestamp":"2020. október. 14. 20:00","title":"Vági Bence: Nincs olyan, hogy egy artista nem áll a kezén, hogy nem megy fel a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b02fbef-2832-40b4-805d-e537acc42aa6","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201015_Marabu_Feknyuz_Mit_meselsz_te_itt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b02fbef-2832-40b4-805d-e537acc42aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43470cf-a728-4e62-8036-57465b459a86","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Marabu_Feknyuz_Mit_meselsz_te_itt","timestamp":"2020. október. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mit mesélsz te itt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt egy- és kétgyermekes szülők is jelentős pénzügyi előnyre tehetnek szert – írja friss elemzésében a Bankmonitor. Ráadásul ezt a kedvezményt – ellenben a Babaváró hitellel – az élettársak, vagy éppen a gyermeküket egyedül nevelők is igénybe vehetik.","shortLead":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt...","id":"20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be691de-4448-417b-ba6f-61914dc77f0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","timestamp":"2020. október. 14. 09:30","title":"Milliókkal többet érhet a csok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]