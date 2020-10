Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Interfax jelentése szerint több mint 30 ezren demonstráltak a Lukasenka-rezsim ellen Belarusz fővárosában.","shortLead":"Az Interfax jelentése szerint több mint 30 ezren demonstráltak a Lukasenka-rezsim ellen Belarusz fővárosában.","id":"20201018_Feheroroszorszag_tuntetesek_orizetbe_vetel_Minszk_Lukasenka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149084a0-66f4-4e67-8f5e-46ae9a1efa0a","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Feheroroszorszag_tuntetesek_orizetbe_vetel_Minszk_Lukasenka","timestamp":"2020. október. 18. 19:00","title":"Hiába fenyegettek lövetéssel Lukasenkáék, vasárnap is tízezrek vonultak az utcára Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában, ami miatt települések és népszerű turistacélpontok is veszélyben vannak.","shortLead":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában...","id":"20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178931c6-6c0e-4577-a68e-12c98293cc13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. október. 18. 11:52","title":"Újabb katasztrófa: cunamik is fenyegethetik Alaszkát a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország a középmezőnyben van, és figyelmeztetett: mindnyájunk felelőssége a közös védekezés. Kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy Szlávik János közlése szerint a lélegeztetőgépre kerülő koronavírusos betegek 50 százalékát levehetik a gépről, és „ad absurdum” akár meg is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország...","id":"20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841c8c9-f6fe-423f-9fc0-2b1e0af5f7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 19. 13:26","title":"Müller Cecília: A Szent László kórházban a lélegeztetettek 50 százaléka lekerül a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac45fc8-afa7-46d7-9f9b-673a79a6eb32","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon mennyire eldöntött kérdés születésünkkor, hogy optimista vagy pesszimista ember lesz-e belőlünk? Jó hír, hogy ha erősen akarjuk és teszünk érte, pesszimizmusunk megszelídíthető.","shortLead":"Vajon mennyire eldöntött kérdés születésünkkor, hogy optimista vagy pesszimista ember lesz-e belőlünk? Jó hír, hogy ha...","id":"20201018_Bantja_hogy_pesszimista_Gyakorlassal_optimistabb_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ac45fc8-afa7-46d7-9f9b-673a79a6eb32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b03735-d75d-4d8e-9ee0-32cf4b19fa99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201018_Bantja_hogy_pesszimista_Gyakorlassal_optimistabb_lehet","timestamp":"2020. október. 18. 20:15","title":"Bántja, hogy pesszimista? Ne legyen negatív, gyakorlással optimistább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten Antalyában díjazták a főszereplőt, Stork Natasát.","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten...","id":"20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcb013-e823-4b69-b43f-921f283b754d","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","timestamp":"2020. október. 19. 16:31","title":"Elnyerte a kritikusok díját Horvát Lili filmje egy A kategóriás filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd96e075-a3fe-464d-879c-96eb9f69ff11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindeddig nem lehetett látni azt az ősi műalkotást, amely a régészek szerint még a híres Nazca-vonalaknál is régebbi lehet.","shortLead":"Mindeddig nem lehetett látni azt az ősi műalkotást, amely a régészek szerint még a híres Nazca-vonalaknál is régebbi...","id":"20201019_nazca_vonalak_peru_macska_geoglifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd96e075-a3fe-464d-879c-96eb9f69ff11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e73118c-7682-4eb1-bc53-3dbacb1280ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_nazca_vonalak_peru_macska_geoglifa","timestamp":"2020. október. 19. 10:03","title":"37 méteres Nazca-macskára bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","shortLead":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","id":"20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b77ea5-ee63-40ef-ac18-33591e71d724","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","timestamp":"2020. október. 19. 19:33","title":"A TikTokról is kiszorítják a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","shortLead":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","id":"20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51339931-c9dd-43f8-b29d-eeb0ab1b8e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 09:15","title":"Koronavírus: 38 beteg meghalt, 989 ember megfertőződött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]