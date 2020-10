Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos alkalmazás látott napvilágot, azaz minden nyolcadik másodpercben megjelent egy új kártevő. Az elemzők szerint a túlságosan olcsó telefonok gyakran végül igen drágának bizonyulnak.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos...","id":"20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3661ac36-7106-44a8-94cb-2b3fc6a42cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","timestamp":"2020. október. 26. 12:03","title":"Ha túl gyorsan lemerül a telefonja, az nagyon rosszat is jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9074d91-4f41-4673-aecb-a07ea759d7e7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első hírek szerint szilveszteri a hangulat az ausztrál városban.","shortLead":"Az első hírek szerint szilveszteri a hangulat az ausztrál városban.","id":"20201028_melbourne_vesztegzar_koronavirus_jarvany_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9074d91-4f41-4673-aecb-a07ea759d7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55091dc6-9630-443d-8cad-706dda07a166","keywords":null,"link":"/elet/20201028_melbourne_vesztegzar_koronavirus_jarvany_lezaras","timestamp":"2020. október. 28. 07:10","title":"Melbourne ünnepel, véget ért a járvány miatti 112 napos vesztegzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások vannak.\r

Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások...","id":"20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a889f-2139-4c76-a7fb-efc953203dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","timestamp":"2020. október. 28. 07:55","title":"Amerikai nagykövet: A kétoldalú kapcsolatok nem is lehetnének jobbak, Trump mesés, fantasztikus, csodálatos elnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfit a helyszínen elfogták. ","id":"20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782a1408-7da8-4e7c-9923-59ac88c772a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","timestamp":"2020. október. 26. 20:26","title":"Megölte anyját és nevelőapját egy férfi Budapesten, majd betelefonált a rendőrségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baku és Jereván is arról beszél, hogy a másik megsértette a tűzszünetet.","shortLead":"Baku és Jereván is arról beszél, hogy a másik megsértette a tűzszünetet.","id":"20201026_hegyikarabah_baku_jerevan_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baef2d69-2d67-4d4e-b81b-0152960a0fad","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_hegyikarabah_baku_jerevan_haboru","timestamp":"2020. október. 26. 11:04","title":"Szinte még el sem kezdődött, már véget is ért a tűzszünet Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását az OSIRIS-REx űrszonda. ","shortLead":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását...","id":"20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19736f4e-5fad-4652-9cd8-3260ce6eead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Szivárog a kőzetminta, ezért már ma nekiáll az OSIRIS-REx űrszonda a bespájzolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0731364-c62e-4257-ac4f-ef07b9c6cf36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ha egyáltalán nem is fog iPhone 12-es modellt vásárolni, annak semmi akadálya, hogy legalább meglévő telefonja háttérképeit az új eszközöktől kölcsönözze.","shortLead":"Még ha egyáltalán nem is fog iPhone 12-es modellt vásárolni, annak semmi akadálya, hogy legalább meglévő telefonja...","id":"20201026_iphone_12_pro_hatterkepek_letoltes_nagyfelbontasu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0731364-c62e-4257-ac4f-ef07b9c6cf36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fafb4e-6c29-4217-b91f-81cfe85c04fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_iphone_12_pro_hatterkepek_letoltes_nagyfelbontasu","timestamp":"2020. október. 26. 10:03","title":"Már le is töltheti telefonjára az iPhone 12 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia külügyminisztérium most arra szólította fel a bojkottáló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel az alaptalan lépéssel.","shortLead":"A francia külügyminisztérium most arra szólította fel a bojkottáló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel az alaptalan...","id":"20201026_franciaorszag_arab_orszagok_mohamed_karikatura_lefejezett_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9004da-0f7a-40d4-a75b-444a08e2c382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_franciaorszag_arab_orszagok_mohamed_karikatura_lefejezett_tanar","timestamp":"2020. október. 26. 12:59","title":"A lefejezett franciatanár ügye miatt bojkottálják a francia termékeket az arab országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]