[{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állapotáról egyelőre csak annyit árultak el, hogy nincs kapcsolatban a koronavírussal.","shortLead":"Az állapotáról egyelőre csak annyit árultak el, hogy nincs kapcsolatban a koronavírussal.","id":"20201103_Korhazba_kerult_Diego_Maradona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4822ad05-1fae-4834-82be-54f76326f282","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Korhazba_kerult_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 03. 08:18","title":"Kórházba került Diego Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43. Ez az egyetlen szerkezet, ami képes kapcsolatba lépni a Voyager-2-vel.","shortLead":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43...","id":"20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b37ae9-0a2e-4efd-9526-23df72a88f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","timestamp":"2020. november. 03. 20:03","title":"Megcélozta a NASA a Voyager-2-t, célba ért a 18,8 milliárd km-t utazó üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Cahaly felmérései szerint az elnök behúzza Arizonát, Michigant és Floridát is, viszont más mérések ezt nem igazolják. Nem is veszik komolyan, pedig 2016-ban is jól lőtte be a végeredményt.","shortLead":"Robert Cahaly felmérései szerint az elnök behúzza Arizonát, Michigant és Floridát is, viszont más mérések ezt nem...","id":"20201103_Egy_kozvelemenykutato_biztos_Donald_Trump_gyozelmeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bea0c8-dee8-4ee4-92d1-34dcc4576fb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Egy_kozvelemenykutato_biztos_Donald_Trump_gyozelmeben","timestamp":"2020. november. 03. 19:51","title":"Egy közvélemény-kutató biztos Donald Trump győzelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3158877-81db-446a-95ac-e7e6f5ef014a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar településeknek már 80 százaléka érintett a koronavírus-járványban – hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A magyar településeknek már 80 százaléka érintett a koronavírus-járványban – hangzott el az operatív törzs...","id":"20201103_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3158877-81db-446a-95ac-e7e6f5ef014a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ebdf7-fd31-4123-812b-9defa1d48e25","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 03. 12:19","title":"Operatív törzs: Nő a szennyvízben a koronavírus-örökítőanyag mennyisége, újabb ugrás jöhet a fertőzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális vádak alól felmentett Pell kardinális római visszatérése összefügghet. A háttérben a korrupció állhat.\r

