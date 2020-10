Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is leleplezett az Apple, no meg egy kisebb, olcsóbb, okosabb hangszórót.

Tim Cook vezérigazgató szokásától eltérően nem ecsetelte hosszan az Apple eredményeit, így aztán már a magyar idő szerint kedden este tartott virtuális bemutató negyedik percében feltűnt az első újdonság: az új HomePod okoshangszóró kisebb testvére, a HomePod mini.

A nemcsak méretében, formájában is átalakított – hengerszerű helyett gömbszerű – készülék új funkciókat nem hozott: az Apple ezúttal is kimagasló hangminőségű, intelligens hangfeldolgozó technológiákkal megtámogatott okoshangszórót ígér. A zene- és podcasthallgatás az Apple Music mellett történhet majd iHeartRadio, Radio.com, TuneIn, Pandora és Amazon Music szolgáltatásokon át is – a nagy konkurens Spotify támogatása hiányzik a listáról. A hangszóró okosságát a Siri digitális asszisztens iPhone-okon megszokott technológiája biztosítja, így a hangszórótól is rákérdezhetünk az időjárásra, a naptárunk aznapi menetrendjére, a friss hírekre, illetve például üzenetet is küldhetünk segítségével.

© Apple

A HomePod mini alkalmas az okosotthon (HomeKit technológiával kompatibilis) eszközeinek vezérlésére, a redőnytől a kávéfőzőig. Érdekes újdonsága az Intercom nevű funkció, mellyel “körbekiabálhatunk” a házban a családnak – például arról, hogy ki milyen pizzát szeretne –, a családtagokat a HomePodoktól kezdve az AirPods fülhallgatókig mindenhol utoléri az üzenet, és persze válaszolni is tudnak.

A 99 dolláros hangszóró november 6-án jelenik meg.

Egy új kor kezdete, vagy rögtön öté

Még tizenöt perce sem tartott a bemutató, amikor már kiderült: valóban érkezik az 5G technológia az iPhone-okba. Ez Tim Cook szerint egy új éra kezdetét jelenti.

© Apple

Az 5G jól ismert előnyeit – melyek jócskán túlmutatnak a sebességen; ide kattintva olvashat róluk – az eseményre meghívott Hans Vestberg, az amerikai Verizon telekommunikációs szolgáltató vezérigazgatója ecsetelte. Beszéde után rögtön kiderült az is,

az Apple első 5G-s készüléke az iPhone 12.

Az új, szögletesebb kialakítású alapmodell házán jócskán faragtak, így 11 százalékkal vékonyabb, 15 százalékkal kisebb és 16 százalékkal könnyebb lett – miközben a képernyő az iPhone 11-hez hasonlóan 6,1 hüvelykes maradt (felbontása 2532x1170 pixeles). Viszont OLED technológiás (Super Retina XDR), ami képminőségben fontos előrelépés az LCD-hez képest.

© Apple

Az Apple a szokásos üvegnél tartósabb megoldást ígér a speciális kerámiaréteggel, ami a kedd este elhangzottak szerint nemcsak a korábbi iPhone-oknál teszi strapabíróbbá az új modelleket, hanem a más gyártók által alkalmazott üvegnél is jobb.

Az iPhone 12-be szerelt új chip (A14 Bionic) természetesen ezúttal is gyorsabb, mint elődje, miközben kevesebb energiát fogyaszt. Az Apple szerint a lapkában dolgozó hatmagos processzor 50 százalékkal gyorsabb bármely más mobilos processzornál, ahogy a grafikai vezérlő (GPU) is hasonlóan viszonyul a mezőnyhöz.

© Apple

Hogy a papíron lenyűgöző teljesítmény miként mutatkozik meg a gyakorlatban, arról a heteken belül érkező League of Legends: Wild Rift című játékkal lehet majd bizonyságot szerezni, amely az Apple és a kiadó Riot Games állítása szerint kihasználja majd az új chip minden erejét.

© Apple

Az iPhone 12 kétkamerás rendszerrel érkezik, hátul két 12 megapixeles – egy széles (f/1.6) és egy ultraszéles látószögű (f/2.4) – modul teljesít szolgálatot. Az Apple azt ígéri, hogy az iPhone 12-vel a korábbinál sokkal szebb képeket lehet majd készíteni, nappal és este is. Sőt, még az előlapi (szelfi)kamera is jó fotókat csinál majd este.

Nagy újdonságként lett beharangozva, de inkább apró érdekesség, hogy az Apple áthelyezte a telefonok világába a korábban laptopjainál használatos MagSafe megnevezést. Az iPhone-ok esetében ez a vezeték nélküli töltésre utal, és lényege, hogy a készülék és a töltő apró mágnesek segítségével “cuppannak egymásra”, így elkerülve azt a helyzetet, amikor valaki figyelmetlenül teszi a töltőpadra készülékét, és mivel az energia átadására és átvételére szolgáló felületek nincsenek pontos fedésben, ezért nem (vagy nem megfelelően) töltődik az eszköz.

© Apple

A 799 dolláros áron bejelentett iPhone 12 minden funkciója bekerül kisebb testvérébe, a 699 dolláros iPhone 12 minibe is, amely nevéhez méltóan kisebb, 5,4 hüvelykes képernyőt kapott, de kialakítása révén kisebb a mérete, mint a 4,7 hüvelykes iPhone 8-asé (így kisebb a tavasszal kiadott új iPhone SE-nél is). Így az Apple szerint az iPhone 12 mini a világ legkisebb és legkönnyebb 5G-s mobilja.

Már itt írjuk, de a cikkben szereplő összes új iPhone 12-modellre igaz, hogy igaznak bizonyultak a pletykák: az árért cserébe sem fülhallgató, sem töltőfej nem kerül majd a dobozba. A töltővezeték viszont marad.

© Apple

Nemcsak méretben, hanem tudásban is eltérnek a – kialakításukat tekintve szintén a régebbi iPhone-okat idézően szögletesebb – iPhone 12 és 12 mini modellektől a Pro változatok. De azért a méret is érdemel szót, mert változott: az utóbbi évek Pro modelljeinek 5,8 colos képernyője után az új már 6,1 colos képernyőt kapott, a Pro Max pedig 6,5 hüvelykesről 6,7-esre hízott. Ezt már nem sikerült megoldania az Apple-nek a készülékház méretének megtartásával, az idei készülékek nagyon picit nagyobbak lettek.

© Apple

Az A14 Bionic chip újdonságai és erőfölénye megmutatkozik majd a Pro modellekben is, természetesen ezekbe is az Apple aktuálisan legerősebb lapkája került.

Az alapmodellhez képest ezúttal is a kamera környékén keresendő a Pro és Pro Max szuperképessége. Fontos, hogy maradt a tripla megoldás, egyes pletykáktól eltérően nem került negyedik egység a hátlapi kameraszigetbe. A keddi bemutató alapján a négyszeres optikai zoomra képes rendszer igazi fejlesztései közé tartozik a 12 megapixeles széles látószögű egység 47 százalékkal nagyobb szenzora, az ezúttal arra épített, továbbfejlesztett optikai képstabilizálás, illetve az Apple ProRaw, melynek elsősorban a nyers (RAW) formátumot használó profi fotósok örülhetnek majd.

Az állóképek mellett videókat is jobb minőségben lehet majd rögzíteni, egyebek mellett 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, 60 fps 4K is van a fedélzeten. Akit kevésbé érdekelnek a különböző szakkifejezések, annak elég annyit tudnia: az Apple ígéri, hogy a legszebb videókat az iPhone 12 Pro telefonokkal lehet majd csinálni.

© Apple

A MagSafe vezeték nélküli töltést szintén támogató Pro modellek fontos újdonsága, hogy a régóta 64 GB-os tárhelyet megduplázta az Apple, így legkevesebb 128 gigányi tárhellyel rendelhetők a telefonok, miközben ez nincs hatással az árra. (Persze – ellenkező előjellel – a töltőfej és a fülhallgató elhagyása sem befolyásolja az árcédulát.)

Az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro péntektől (október 16.) előrendelhető, egy hétre rá (október 23-án) jelennek meg. Az iPhone 12 mini és az iPhone 12 Pro Max előrendeléséig november 6-áig kell várni, megjelenésük pedig november 13-án esedékes.

A Vodafone Magyarország már kedden éjjel jelezte, hogy első naptól felveszi kínálatában az új modelleket.

Az új iPhone-ok hivatalos magyarországi árait itt érheti el.

