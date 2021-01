Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerika végképp megtanulhatta, hová vezetnek az álhírek és a dezinformáció, ezért még inkább feladata, hogy fellépjen ezek ellen.","shortLead":"Amerika végképp megtanulhatta, hová vezetnek az álhírek és a dezinformáció, ezért még inkább feladata, hogy fellépjen...","id":"20210115_Foreign_Policy_Amerika_most_mutathat_csak_igazan_peldat_demokraciabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eee2930-7e80-463b-be97-4fc52f83c3b4","keywords":null,"link":"/360/20210115_Foreign_Policy_Amerika_most_mutathat_csak_igazan_peldat_demokraciabol","timestamp":"2021. január. 15. 07:30","title":"Foreign Policy: Amerika most mutathat csak igazán példát demokráciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4243acf4-c0a9-4d1e-a8d4-a0436d5dd88e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2010-hez képest csak Észtországban nőttek jobban a lakásárak az EU-ban, mint Magyarországon. 2015-höz viszonyítva a magyar lakásár-növekedés magasan veri az egész uniós mezőnyt.","shortLead":"2010-hez képest csak Észtországban nőttek jobban a lakásárak az EU-ban, mint Magyarországon. 2015-höz viszonyítva...","id":"20210114_Csak_egy_EU_orszagban_dragultak_jobban_a_lakasok_a_NER_evei_alatt_mint_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4243acf4-c0a9-4d1e-a8d4-a0436d5dd88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb03857-592c-40ef-be5c-a40fec36e01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Csak_egy_EU_orszagban_dragultak_jobban_a_lakasok_a_NER_evei_alatt_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 14. 14:53","title":"Csak egy EU-országban drágultak jobban a lakások az elmúlt 10 évben, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.","shortLead":"A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.","id":"20210114_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_havazas_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b62d13-e8fb-4388-954d-d7ea81a40b08","keywords":null,"link":"/idojaras/20210114_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_havazas_szel","timestamp":"2021. január. 14. 05:27","title":"Az ország egyik felén havazásra, a másikon erős szélre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d129b-62dc-458a-9aea-ba133a068027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az internetes óriásvállalatoknak szigorúbb szabályok szerint kellene működniük – véli az uniós biztos.","shortLead":"Az internetes óriásvállalatoknak szigorúbb szabályok szerint kellene működniük – véli az uniós biztos.","id":"20210113_vera_jourova_donald_trump_kitiltas_facebook_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583d129b-62dc-458a-9aea-ba133a068027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdc05d8-203b-489a-be37-c7136a6c0975","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_vera_jourova_donald_trump_kitiltas_facebook_twitter","timestamp":"2021. január. 13. 19:43","title":"Jourová: Trump facebookos kitiltása veszélyes a szólásszabadságra nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6251f3-60a0-419e-b246-f623cc2dbc60","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába az új szabályok, tavaly még szinte bárhol lehetett felvételt készíteni drónnal, így politikusok piszkos ügyeit is könnyebb volt leleplezni. 