Az elmúlt egy évben érezhetően javult a magyarok társas kommunikációjának színvonala az online térben – ezt mutatja a Microsoft legfrissebb, az internetes veszélyeket és azok hatásait vizsgáló nemzetközi kutatása. A hírnév károsítása, a kéretlen szexuális jellegű ajánlatok és a megfélemlítés, zaklatás terén következett be a legjelentősebb javulás Magyarországon. A gyűlöletbeszéd, a félrevezetés és a diszkrimináció ugyanakkor továbbra is hangsúlyosan van jelen az online térben és ezek súlyos, főként lelki ártalmakat okoznak az áldozatoknak.

A Microsoft 32 országra kiterjedő, a kibertér veszélyeit vizsgáló felmérésében Magyarországon javult a legnagyobb mértékben az online kommunikáció és magatartás színvonala, amelyet az úgynevezett Digital Civility Index (DCI) fejez ki. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 77 pontos indexet 73-ra sikerült javítani, ami 4 pontos előrelépést jelent, hiszen ebben a felmérésben az alacsonyabb érték jelöli a türelmesebb, biztonságosabb, tiszteletteljesebb interakciókat. A válaszokból az is kiderült, hogy a járványhelyzet fejtett ki pozitív hatást az emberek kibertérben mutatott magatartására – áll a Microsoft közleményében.

A hazai érték ugyan jelentősen javult, ám Magyarország, és a kiemelkedő javulást elérő országok általában, az évről évre kiadott rangsorban inkább sereghajtóknak számítanak. A jelenlegi 73 pontos indexérték 26-ik pozíciót jelent, így hazánk az alsó szegmensbe tartozik olyan országokkal együtt, mint Svédország (74 pont) vagy Oroszország (80). Globálisan az online megfélemlítés és a kéretlen, zaklató szexuális ajánlatok száma csökkent a legkevésbé az utóbbi időben.

A jelentésből kiderül, az online interakciók minősége Magyarországon a hírnév károsítása, a kéretlen szexuális jellegű ajánlatok, valamint a megfélemlítés, zaklatás terén ért el a tavalyi értékekhez képest jelentős, 8, 4 illetve ugyancsak 4 pontos előrehaladást. A hazai válaszadók szerint – a techvállalatokat, a közösségi médiát és a sajtót is megelőzve – az oktatási intézmények tehetik a legtöbbet az online térben zajló kommunikáció türelmesebbé és biztonságosabbá tételéért, velük szemben mutatkozott meg a legnagyobb bizalom.

A DCI az egész világon jobb lett valamelyest a tavalyi évhez képest: a válaszadók egyharmada értékelte az online interakciókat összességében jónak, a globális DCI pedig 3 pontos javulással a korábbi 70-ről 67-re csökkent. A különösen súlyos érzelmi megrázkódtatásról tanúskodó globális érték 6 ponttal esett vissza, Magyarországon 4 ponttal.

Türelem, türelem

Négyből egy ember (26%) állította azt, hogy a járvány idején az online interakciók tiszteletteljesebbé, türelmessebbé váltak. A válaszadók kétharmada szerint ennek hátterében az áll, hogy többen siettek egymás segítségére és erősödött az összetartás érzése az emberek között. A válaszokat korcsoportbontásban megvizsgálva az is kiderül, hogy

a javulás 80 százalékban tulajdonítható a tizenéveseknek, akik lényegesen pozitívabban ítélik meg a kibertér kommunikációját, mint a felnőttek.

Fontos szerepet játszott a pozitív elmozdulásban az is, hogy a válaszadók több mint fele (57%), a millenárisok közel kétharmada (61%) fogadta meg a Digital Civility Challenge ajánlásait, ezért jobban kiálltak magukért a digitális interakciók során és elgondolkodtak egy pillanatig azon, mit feleljenek azoknak, akikkel nem értenek egyet valamiben.

"Örvendetes a javulás. Különösen azért, mert a fiatal generáció a változás motorja, és büszkék vagyunk arra, hogy ebben a Microsoft kezdeményezésének is jelentős szerepe van. Nem feledhetjük el azonban azt sem, hogy a korábbi túlnyomóan negatív értékek javulásáról van szó és még mindig sok a tennivalónk ezen a téren" – mutatott rá Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatója.

Ez utóbbira mutat rá a felmérés azon megállapítása, miszerint a netes félrevezetések és csalások, továbbá a gyűlöletbeszéd toplistások lettek a gyűlöletet és a megosztottságot növelő kockázatok közül. Ezek a jelenségek gyakoribbak voltak a megkérdezettek szerint tavaly, mint egy évvel korábban. A rosszindulatú, bántó interakciók következményei jelentősen súlyosbodtak az elmúlt öt évben. Egyre több ember fordul el a közösségi médiától (40%) és számol be személyes reputációja sérüléséről (24%), sokan anyagi károkat is elszenvedtek (23%), a válaszadók 17 százalékának fejében még az öngyilkosság gondolata is megfordult. A Microsoft által közreadott válaszokból az is kiderül, mi az a három módszer, ami a legjobb orvosság a zaklatókkal és megfélemlítőkkel szemben: az, ha letiltják vagy jelentik őket (fiatalkorúak egy felnőttnek szólnak), illetve, ha egyszerűen nem veszek róluk tudomást.

