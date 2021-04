Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","shortLead":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","id":"20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3aaec-c73e-4650-b19a-c72647eed85f","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","timestamp":"2021. április. 08. 09:07","title":"Elképesztő összegért kelt el egy ritka Superman-képregény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93545646-3375-4beb-baf5-9d7404eb6d20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyira jól ment a tavalyi év a kínaiaknak, hogy ők adták a legtöbb új milliárdost, fővárosuk pedig megelőzte New Yorkot.","shortLead":"Annyira jól ment a tavalyi év a kínaiaknak, hogy ők adták a legtöbb új milliárdost, fővárosuk pedig megelőzte New...","id":"20210408_peking_milliardos_forbes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93545646-3375-4beb-baf5-9d7404eb6d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf3ff64-480b-4c75-8489-5d038fa7e5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_peking_milliardos_forbes","timestamp":"2021. április. 08. 05:39","title":"Már Pekingben él a világ legtöbb milliárdosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint nem várták meg a tárgyalásos szakasz lezárultát, így nem is lehet tudni, mennyiért vállalta volna a szállítást a két pályázó.","shortLead":"A lap szerint nem várták meg a tárgyalásos szakasz lezárultát, így nem is lehet tudni, mennyiért vállalta volna...","id":"20210409_mav_hev_szerelvenyek_kozbeszerzes_transzmasholding","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fea24f-6a1a-407b-ab05-126aea0f3257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_mav_hev_szerelvenyek_kozbeszerzes_transzmasholding","timestamp":"2021. április. 09. 19:10","title":"Telex: Hivatalosan is lefújták a 200 milliárd forintos HÉV-beszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet felmérése szerint nagy többségben vannak azok a tanárok, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek” hívott munkavégzéshez.","shortLead":"A szervezet felmérése szerint nagy többségben vannak azok a tanárok, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek”...","id":"20210409_pdsz_iskolak_ujranyitas_aprilis_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c70845a-df27-4f17-b763-406e4723ec7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_pdsz_iskolak_ujranyitas_aprilis_19","timestamp":"2021. április. 09. 06:12","title":"A PDSZ megakadályozná az iskolák április 19-re tervezett újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daace2e-7979-4af1-af4f-b937107d94c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Artura alig több mint 8 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 200-as tempóra. ","shortLead":"Az Artura alig több mint 8 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 200-as tempóra. ","id":"20210409_szupergyors_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_artura_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8daace2e-7979-4af1-af4f-b937107d94c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490084e5-e1c8-44fb-9d94-11b0f815781a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_szupergyors_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_artura_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 09. 11:21","title":"Szupergyors az első zöld rendszámos McLaren sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő Jair Bolsonaro elnök politikai manőverei súlyosbítják az egészségügyi és gazdasági válságot.","shortLead":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő...","id":"202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30dc77-120f-47df-808f-bf7bfe5c4357","keywords":null,"link":"/360/202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","timestamp":"2021. április. 08. 15:00","title":"Brazíliában robbant a vírusbomba, és globális hatásai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"56 éves volt a magyar sportlövészet legsikeresebb női versenyzője, koronavírus-fertőzés miatt hunyt el.","shortLead":"56 éves volt a magyar sportlövészet legsikeresebb női versenyzője, koronavírus-fertőzés miatt hunyt el.","id":"20210409_Elhunyt_Igaly_Diana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650ccb50-3b63-42b5-a99c-da5f790b9cb5","keywords":null,"link":"/sport/20210409_Elhunyt_Igaly_Diana","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Elhunyt Igaly Diána olimpiai bajnok sportlövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal később már hibátlan eredménnyel nyert olimpiát.","shortLead":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal...","id":"20210409_Igaly_Diana_nekrolog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d7b42a-f64c-429f-9932-cfd0e26a0822","keywords":null,"link":"/sport/20210409_Igaly_Diana_nekrolog","timestamp":"2021. április. 09. 11:32","title":"Igaly Diána halálával nemcsak nagy sportolót, hanem ikont is vesztett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]