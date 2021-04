Az önjáró robotok kapcsán a legtöbb embernek valószínűleg a Boston Dynamics jut az eszébe: a cég hosszú éveken át dolgozott azon, hogy tökéletesítse a gépeit. Arról nem is beszélve, hogy milyen ügyesen használta az internetet a fejlesztések népszerűsítésére. Elég csak a legutóbbi táncos videóra gondolni. Most azonban kihívója akadt a cég robotjainak, méghozzá nem is akármilyen.

A Kaliforniai Egyetem mérnökei fejlesztették ki azt a két lábon járó szerkezetet, Cassie-t, amely igazi különlegessége, hogy magától tanul meg járni. Ehhez a gépi tanulás egy speciális formáját, a megerősítő tanulást használta – számolt be róla a Technology Review.

A megerősítő tanulás során olyan algoritmusokat használnak a gépek tanítására, amelyek a kapott eredmények alapján képesek eldönteni, hogy milyen műveletet kell elvégeznie a következő lépésben. Használhatja ezt például egy önvezető autó, hogy megtanulja, hogyan kell betartani a közlekedési szabályokat.

Bár a Boston Dynamics nem tett közzé semmilyen részletet a robotok tanításával kapcsolatban, a szakemberek úgy vélik, hogy sok kézi finomhangolásra volt szükség ahhoz, hogy a különböző trükköket megtanulják a szerkezetet. Zhongyu Li, a Kaliforniai Egyetem kutatója szerint a robotokról készült videók azt sugallják, hogy a mérnököknek sikerült megoldaniuk a tanítással kapcsolatos problémát, de ez valójában nincs így.

Chelsea Finn, az amerikai Stanford Egyetem kutatója szerint az nem megoldás, hogy egy szimulált környezetben tanuljon meg egy robot járni, mert az jelentős mértékben eltér a fizikai környezettől – elég csak arra gondolni, hogy a lépéseknél a robot lába a talajhoz súrlódik. A valós környezetben viszont veszélyes lehet a tanítás, hiszen a robot eleshet, összetörhet, balesetet okozhat.

A kutatók éppen ezért kettős szimulációt alkalmaztak. Cassie először egy adatbázis segítségével sajátította el a járás alapvető szabályait, majd a szakemberek áttértek egy második szimulációra, a SimMechanicsra. Itt már a tényleges fizikai törvényeket sajátította el a robot, ám mindez a sebesség rovására ment: csak sétálni tud a szerkezet.

Cserébe ezt magabiztosan teszi még a nehéz, csúszós terepen is. Hogy milyen hatékony volt a módszer, azt jól mutatja, hogy Cassie egyik lábának két motorja is megsérült a tesztek során, a gép mégis képes volt arra, hogy járjon. A kutatók most azt remélik, Cassie hamarosan tovább mozgásformákat is el tud majd sajátítani.

