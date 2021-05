Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","shortLead":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","id":"20210506_otp_integracio_szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024e693-cb69-4bec-9664-ed1bfc87f4b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_otp_integracio_szerbia","timestamp":"2021. május. 06. 14:19","title":"Egyesült az OTP két szerbiai bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem árulja el a kormány, hányan nem adatják be maguknak a koronavírus elleni oltás második adagját, pedig Magyarországon is akadnak olyanok, akiket elriasztanak a mellékhatások, vagy csak a védettségi igazolvány megszerzésére hajtanak. A kormány már készíti az előterjesztést, amely elvenné a többletjogokat azoktól, akik nem mennek el a második oltásra. A második dózis is nagyon fontos: nemcsak az antitestek szintjét emeli meg, hanem sok esetben sejtes immunitást is kialakít, sőt a mutációk ellen is jobban véd. ","shortLead":"Nem árulja el a kormány, hányan nem adatják be maguknak a koronavírus elleni oltás második adagját, pedig...","id":"20210506_masodik_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42dc7e-b63b-4894-beee-df74b91079ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_masodik_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 06. 14:11","title":"Többszörösen megjárhatják azok, akik elbliccelik a második oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A középszintű vizsgákra 48 ezren, az emeltre 20 ezren jelentkeztek.","shortLead":"A középszintű vizsgákra 48 ezren, az emeltre 20 ezren jelentkeztek.","id":"20210506_angolerettsegi_erettsegi_2021_angol_nyelv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e5e864-4ecc-4f92-bb59-367fb692fe3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_angolerettsegi_erettsegi_2021_angol_nyelv","timestamp":"2021. május. 06. 07:06","title":"Az angol írásbelikkel folytatódik az idei érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új ajánlásokat fogalmazott meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az élelmiszerek és italok sótartalmának csökkentésére. A szervezet napi 5 grammnál kevesebb sófogyasztást ajánl.","shortLead":"Új ajánlásokat fogalmazott meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az élelmiszerek és italok sótartalmának...","id":"20210506_so_sofogyasztas_sos_etelek_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60287e8-40c0-440d-95b5-58fb7c39812c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_so_sofogyasztas_sos_etelek_who","timestamp":"2021. május. 06. 14:03","title":"Nagyon sósan eszik? Akkor erről érdemes tudnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Keveseket ment meg a gépi lélegeztetés, de ez messze nem jelenti azt, hogy meggyógyultak, és a lelki következményeket is nehéz feldolgozniuk. Az intenzívet megjárni felér egy háború okozta stresszel.","shortLead":"Keveseket ment meg a gépi lélegeztetés, de ez messze nem jelenti azt, hogy meggyógyultak, és a lelki következményeket...","id":"202118__akik_tuleltek_alelegeztetest__masallapot__labadozas__mint_ahaboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8f7c9-6d21-4097-bf16-5ba93d252532","keywords":null,"link":"/360/202118__akik_tuleltek_alelegeztetest__masallapot__labadozas__mint_ahaboruban","timestamp":"2021. május. 07. 11:00","title":"Akik túlélték a lélegeztetőgépet: \"Azt mondták, egy orvosi csoda vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Némiképp eltér a globális rangsortól az okostelefon-gyártók hazai sorrendje.","shortLead":"Némiképp eltér a globális rangsortól az okostelefon-gyártók hazai sorrendje.","id":"20210507_okostelefon_gyartok_sorrendje_magyarorszagon_nepszeruseg_toplista_magyar_piac_samsung_xiaomi_apple_oppo_vivo_huawei_lg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8deb43a-ec16-477e-b827-cf439ce891ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_okostelefon_gyartok_sorrendje_magyarorszagon_nepszeruseg_toplista_magyar_piac_samsung_xiaomi_apple_oppo_vivo_huawei_lg","timestamp":"2021. május. 07. 08:03","title":"Magyarországon melyik mobilgyártók telefonjait veszik a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch egy sokak számára igen hasznos funkciót hozhat magával.","shortLead":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch...","id":"20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a036ac8-a151-4c7e-99b7-2f5baa4d5942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","timestamp":"2021. május. 05. 12:03","title":"Ha ezt tényleg meglépi az Apple, viszik majd az okosóráját, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93d9297-0777-4570-84c9-eaf57dae395c","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre több országba utazhatnak karanténkötelezettség nélkül azok, akiket már beoltottak koronavírus ellen. A magyar védettségi igazolvány azonban nem sokat ér azon a négy országon kívül, amellyel eddig megegyezett a kormány. Még a konzuli szolgálatnál is azt mondták, hogy érdemes inkább az oltóponton kapott oltási igazolást vinni, amit “aztán vagy elfogadnak, vagy nem”.","shortLead":"Egyre több országba utazhatnak karanténkötelezettség nélkül azok, akiket már beoltottak koronavírus ellen. A magyar...","id":"20210505_vedettsegi_igazolvany_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93d9297-0777-4570-84c9-eaf57dae395c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828001d9-493b-4390-b635-6d191bfe0eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_vedettsegi_igazolvany_utazas","timestamp":"2021. május. 05. 14:00","title":"Megjött a védettségi igazolványom, de mit ér a nagyvilágban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]