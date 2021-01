Új vezetője van az amerikai űrkutatás legfontosabb központjának, a NASA-nak, miután a Trump-adminisztráció által kinevezett Jim Bridenstine lemondott.

A Space.com szerint a NASA-t most Steve Jurczyk vezeti. A villamosmérnök diplomával rendelkező szakember 1988 óta dolgozik az űrügynökségnél, igazi veterán személyiség. A NASA oldalán elérhető hivatalos önéletrajza szerint Jurczyk több NASA-projektnél is kulcspozíciót töltött be, emellett az ügynökség Langley nevű kutatóintézetét is megjárta. Utóbbinál még technológiai igazgatóvá is kinevezték a kétezres évek elején.

Jurczyk egyike annak a 34 szaktekintélynek, akit az újonnan megválasztott elnök, Joe Biden beiktatása után kineveztek az Egyesült Államok legfőbb – többek közt tudományos – szervezeteihez. Az ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy később is ő marad a NASA igazgatója, a posztot ugyanis csak ideiglenesen kapta meg. (Persze az is lehet, hogy a Biden vezette kormány végül maradásra bírja a szakembert, ha nem találnak nála is alkalmasabb jelöltet.)

Steve Jurczyk és az előző NASA-főnök között akad néhány különbség. Bridenstine például az oklahomai képviselőség után, kvázi politikusként került a világ egyik legnagyobb tudományos ügynökségének élére, noha azért a repüléshez is van köze: korábban vadászpilóta volt.

Bridenstine kinevezését 2017 szeptemberében jelentette be a Trump-kormányzat, a Szenátus azonban csak 2018 áprilisában fogadta el azt. A volt NASA-vezető 2016-ban az Aerospace Americának úgy nyilatkozott:

nem hiszi, hogy a klímaváltozás és a globális felmelegedés az emberiség műve lenne.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.