[{"available":true,"c_guid":"9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia a cégnek. A többi mehet a német anyavállalathoz.","shortLead":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia...","id":"20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967994d-9fd1-4951-b384-f1eb1e740f37","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Több mint 13 milliárd volt a magyar Mercedes nyeresége, osztalékként kifizetik az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket érzékelni a külvilágból egy vak férfi, a magyar születésű Roska Botond és a francia José-Alain Sahel által kidolgozott génterápiás módszerrel. A mindössze egy injekcióból, de hosszú rehabilitációból, a látás újratanulásából álló terápia mögött 20 évnyi kutatás áll. Az eredmény Roska Botond szerint úgy is mérföldkő, hogy csak részlegesen tudták visszaadni egy vak ember látását, és egy új tudományág létrejöttének is megágyaz.","shortLead":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket...","id":"20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202b26f4-3318-4b6d-88e7-c118efd7fbd5","keywords":null,"link":"/elet/20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","timestamp":"2021. május. 25. 20:00","title":" Itt az áttörés: magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de megoldási javaslatot nem kínál. Jogálom című cikksorozatunk 4. része.","shortLead":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de...","id":"20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a318f5-936d-4579-8510-ddffd7449e0d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"PR-fogásnak pont jó lesz: júliusban jelenik meg a második jogállamisági jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100 százalékos a hatékonysága.","shortLead":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100...","id":"20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185b2a0-da3a-4633-a73b-60c859199201","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","timestamp":"2021. május. 25. 15:25","title":"A Moderna szerint 100 százalékos védettséget nyújt a kamaszoknak a koronavírus elleni vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankszövetség szerint nem indokolható a szektor extra költségviselése olyan ügyfelek után, akik megfelelő jövedelemmel vagy elegendő tartalékkal rendelkeznek.","shortLead":"A bankszövetség szerint nem indokolható a szektor extra költségviselése olyan ügyfelek után, akik megfelelő...","id":"20210526_bankszovetseg_hitelmoratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2fb4e3-39a3-4926-9ee4-018b697b50c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_bankszovetseg_hitelmoratorium","timestamp":"2021. május. 26. 15:36","title":"A bankszövetség csak a rászorulók hitelmoratóriumát támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2ebc94-b6fa-4f95-9d31-9d433df53665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes elmondta, II. János Pál pápa nagyon sokat hatott rá.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes elmondta, II. János Pál pápa nagyon sokat hatott rá.","id":"20210525_semjen_zsolt_lengyelorszag_kituntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d2ebc94-b6fa-4f95-9d31-9d433df53665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5b325c-f006-4fee-82f3-f37ae16f8697","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_semjen_zsolt_lengyelorszag_kituntetes","timestamp":"2021. május. 25. 20:59","title":"Lengyel állami kitüntetést kapott Semjén Zsolt, mint az egyik legkiválóbb magyar politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire jellemző, hogy a kisebbségekkel szemben másképp viselkednek a rendőrök.","shortLead":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire...","id":"20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cfd772-f145-49fa-892f-50ac6f96b65d","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Az EU-ban is rendőri diszkrimináció sújtja a kisebbséghez tartozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]