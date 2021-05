Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben valami nagyon nincs rendben az idővel.","shortLead":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben...","id":"20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02480e71-90c6-4cc3-8782-cebeecd2eb88","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","timestamp":"2021. május. 27. 18:12","title":"A Vezércsel sztárja rejtélyes filmben kerül komoly veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A technika és a figyelmetlenség bekavart, most helyrehoznánk. ","shortLead":"A technika és a figyelmetlenség bekavart, most helyrehoznánk. ","id":"20210528_Egy_bakirol_es_az_orvoslasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed74d99-65ec-4abd-861c-d7b80ac5c716","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Egy_bakirol_es_az_orvoslasarol","timestamp":"2021. május. 28. 17:40","title":"Egy bakiról és az orvoslásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában az ellenzék. Az ITM államtitkára szerint viszont a baloldal támadásai vannak a nemzeti érdek ellen.\r

\r

","shortLead":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában...","id":"20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44786b43-3355-4dc2-ade6-4a959a0871ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","timestamp":"2021. május. 27. 22:45","title":"Tibeti zászló is előkerült a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","shortLead":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","id":"20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6070a0b-9253-41e5-a379-bf8cd7ee8136","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","timestamp":"2021. május. 27. 18:59","title":"Fucsovics a francia Gilles Simonnal kezd a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány ugyanakkor 10 millió adaggal csökkentette a rendelést az oltóanyagból.","shortLead":"A kormány ugyanakkor 10 millió adaggal csökkentette a rendelést az oltóanyagból.","id":"20210528_NagyBritannia_engedely_Janssen_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ac09ab-9817-41d1-bea4-41a3b46ed6c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_NagyBritannia_engedely_Janssen_vakcina","timestamp":"2021. május. 28. 18:40","title":"Nagy-Britannia engedélyezte a Janssen vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több tízmilliárd forint közpénzzel kitömött állami mintagazdaság a járványos 2020-as évet 30 millió forint adózott nyereséggel zárta. ","shortLead":"A több tízmilliárd forint közpénzzel kitömött állami mintagazdaság a járványos 2020-as évet 30 millió forint adózott...","id":"20210528_A_Lazar_Janos_felugyelte_Menesbirtok_kozel_felmilliardos_vesztesegrol_30_millio_forint_nyeresegre_fordult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf1c383-5259-4c3d-9f63-2fddd5d52e2a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_A_Lazar_Janos_felugyelte_Menesbirtok_kozel_felmilliardos_vesztesegrol_30_millio_forint_nyeresegre_fordult","timestamp":"2021. május. 28. 12:31","title":"A Lázár János felügyelte Ménesbirtok közel félmilliárdos veszteségről 30 millió forint nyereségre fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","shortLead":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","id":"20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c724f7-280b-4a54-83da-6515574aa74a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. május. 28. 09:21","title":"A magyar kormány kölcsönad több mint 40 ezer Pfizer-vakcinát Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2348177-bc9d-41e3-88f3-9a453f4fd59d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó pont azt a hibát nehezményezi az M1 lapkával dolgozó iPad Prónál, amit épp a mini-LED kjelző hivatott volna orvosolni.","shortLead":"Néhány felhasználó pont azt a hibát nehezményezi az M1 lapkával dolgozó iPad Prónál, amit épp a mini-LED kjelző...","id":"20210528_ipad_pro_2021_m1_miniled_kijelzo_blooming_effektus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2348177-bc9d-41e3-88f3-9a453f4fd59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece36d30-32ba-4aa5-8772-8f63e6980613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_ipad_pro_2021_m1_miniled_kijelzo_blooming_effektus","timestamp":"2021. május. 28. 10:03","title":"Szó szerint csúnya hibát látnak néhányan az új iPadek szupernek ígért képernyőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]