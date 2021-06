Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","id":"20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e53769-3c16-4b80-9ad5-257705699882","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 08. 15:08","title":"Müller Cecília: Orvosi javaslatra kaphat másik típusú vakcinát, akinek az első adag után súlyos reakciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"5,1 százalékos inflációt mért a KSH idén májusra, ez pedig azt jelenti, hogy reális lehetőséggé vált egy kamatemelés. A legjobban az üzemanyagok és a dohánytermékek ára ugrott meg az elmúlt egy évben.","shortLead":"5,1 százalékos inflációt mért a KSH idén májusra, ez pedig azt jelenti, hogy reális lehetőséggé vált egy kamatemelés...","id":"20210609_inflacio_majus_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2b859-511a-41c1-9333-af9aaba46d26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_inflacio_majus_mnb","timestamp":"2021. június. 09. 09:12","title":"Nyolc és fél éves rekordszinten maradt az infláció, Matolcsy máris bejelentette, hogy lépni fog az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","shortLead":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","id":"20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f3db91-9299-4e51-a167-b428cb0bf2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","timestamp":"2021. június. 08. 15:05","title":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólólemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple alkalmazásboltjában közölniük kell a fejlesztőknek, hogy az általuk kínált szoftver pontosan milyen adatokhoz fér hozzá. Ezek alapján készített beszédes infografikát egy VPN-szolgáltató.","shortLead":"Az Apple alkalmazásboltjában közölniük kell a fejlesztőknek, hogy az általuk kínált szoftver pontosan milyen adatokhoz...","id":"20210609_apple_ios_alkalmazasok_adatgyujtes_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc42d4b-1853-408b-9451-8939f3a91885","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_ios_alkalmazasok_adatgyujtes_adatvedelem","timestamp":"2021. június. 09. 08:03","title":"Ha iPhone-ja van, itt megnézheti, melyik app gyűjti önről a legtöbb adatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2024-ig 7 ezer kilométernyi kvantumhálózatot helyeznek üzembe Oroszországban. Az első – Moszkva és Szentpétervár között – már működik.","shortLead":"A tervek szerint 2024-ig 7 ezer kilométernyi kvantumhálózatot helyeznek üzembe Oroszországban. Az első – Moszkva és...","id":"20210610_elso_kvantumkommunikacios_csatorna_oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850fcbcf-388a-477e-bc54-e9ffcd90b677","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_elso_kvantumkommunikacios_csatorna_oroszorszagban","timestamp":"2021. június. 10. 05:03","title":"Üzembe helyezték az első kvantumkommunikációs csatornát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","shortLead":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","id":"20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a7bf7-362d-4a27-8b03-387fd8afd1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","timestamp":"2021. június. 09. 05:22","title":"Az utolsó magyar katona is hazatért Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését.","shortLead":"Ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését.","id":"20210608_influenza_influenzavirus_virustorzs_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d00f9-3a3e-4237-924b-1c76f408c2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_influenza_influenzavirus_virustorzs_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2021. június. 08. 17:08","title":"Az influenzavírusok két törzsét is kipusztíthatta a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és még néhány országban nem ad ehhez hozzáférést a felhasználóknak.","shortLead":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és...","id":"20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402dd571-8d38-4acb-b643-51b8a6a58d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","timestamp":"2021. június. 08. 14:03","title":"Nem segít a kínai felhasználóknak az Apple, hogy titokban internetezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]