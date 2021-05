Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","shortLead":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","id":"20210525_kutya_zokni_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef0c87a-0d0b-472f-a3f7-61afc96dfcc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kutya_zokni_tanulmany","timestamp":"2021. május. 25. 12:25","title":"Használt zoknikon edzett kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust brit reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5579c52b-05d5-4600-9627-8b491e47b95a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A rendkívül feszültté vált belarusz helyzettel foglalkozott az Európai Parlament külügyi bizottsága. Az uniós állam- és kormányfők hét elején több szankciós intézkedésről döntöttek, megállapodtak abban is, hogy ezeket újabbak fogják követni, az EP-képviselők azonban még nagyobb határozottságot szeretnének látni és Aljakszandr Lukasenka elnököt nemzetközi büntetőbíróság elé állítanák.","shortLead":"A rendkívül feszültté vált belarusz helyzettel foglalkozott az Európai Parlament külügyi bizottsága. Az uniós állam- és...","id":"20210526_Cihanouszkaja_nemzetkozi_konferenciara_van_szukseg_Belorusz_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5579c52b-05d5-4600-9627-8b491e47b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a681f662-4f2c-4cf5-90a9-cb36f9408901","keywords":null,"link":"/eurologus/20210526_Cihanouszkaja_nemzetkozi_konferenciara_van_szukseg_Belorusz_ugyeben","timestamp":"2021. május. 26. 12:07","title":"Nemzetközi büntetőbíróság elé állítanák EP-képviselők a fehérorosz diktátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér a Professzor és csapata. ","shortLead":"Visszatér a Professzor és csapata. ","id":"20210525_A_nagy_penzrablas_Netflix_utolso_evad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e2305-edeb-4e9b-8459-931d920a61f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_A_nagy_penzrablas_Netflix_utolso_evad","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Kiderült, mikor érkezik A nagy pénzrablás utolsó évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban online színházi ősbemutatója volt egy kormányozni nem tudó, de legalább a művészetért rajongó uralkodóról. Závada Péter azt mondja: most megjelent a negyedik verseskötetének verseibe sem szűrődik be a politika, de a hangulatára rányomja bélyegét.","shortLead":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban...","id":"202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0638da-788e-4404-8362-5ab6d92b19bf","keywords":null,"link":"/360/202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","timestamp":"2021. május. 24. 19:00","title":"Závada Péter: Egyszerre érzem, hogy muszáj részt venni a politikában, és hogy a legjobb volna kivonulni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"kkv","description":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","shortLead":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","id":"20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb933368-6bc2-4933-ad3c-48f9c2bf9d05","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","timestamp":"2021. május. 26. 11:20","title":"Négy év után sincs gyanúsítottja a letelepedési kötvény-bizniszben érdekelt Arton Capital kirablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó elektromos autójának a jelek szerint elég hatékony a hajtáslánca. ","shortLead":"Az amerikai gyártó elektromos autójának a jelek szerint elég hatékony a hajtáslánca. ","id":"20210525_tobb_mint_500_kilometer_kozel_autopalya_tempoval_ezt_tudja_a_tesla_model_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efed8cc-3c76-4519-b608-368e7a078cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_tobb_mint_500_kilometer_kozel_autopalya_tempoval_ezt_tudja_a_tesla_model_s","timestamp":"2021. május. 25. 09:21","title":"Több mint 500 kilométer autópálya-tempóban: ezt tudja a Tesla Model S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fojtogatás nyomai is láthatók a videón.","shortLead":"Fojtogatás nyomai is láthatók a videón.","id":"20210525_prataszevics_belarusz_ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece86182-e92a-4cf7-9251-3aeb29263c64","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_prataszevics_belarusz_ryanair","timestamp":"2021. május. 25. 19:47","title":"A letartóztatott belarusz újságíró apja szerint fiát erőszakkal kényszerítették vallomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik, miért hoznak ilyen döntést a Ryanair-gép esetével kapcsolatban, amelynek szerintük semmi köze Ukrajnához.","shortLead":"Nem értik, miért hoznak ilyen döntést a Ryanair-gép esetével kapcsolatban, amelynek szerintük semmi köze Ukrajnához.","id":"20210525_Minszk_ukrajna_ryanair_kenyszerleszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6c6065-642d-4377-ae78-414398e310d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Minszk_ukrajna_ryanair_kenyszerleszallas","timestamp":"2021. május. 25. 15:10","title":"Minszk jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál a légi forgalom leállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]