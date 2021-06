Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új élőszereplős mozijában.



","shortLead":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új...","id":"20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534bd6d-b7e6-4f0e-85ff-97d4e5057e86","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"Megvan, ki fogja játszani Hófehérkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem az államnak, a Lázár János által felügyelt birtokot is alapítványba szervezték ki.","shortLead":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem...","id":"20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979d8b2-7f51-4c25-b4bb-0a660c1bc2de","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","timestamp":"2021. június. 23. 13:11","title":"Hatalmas nyereség az adóforintokkal kitömött, majd kiszervezett ménesbirtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","id":"20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c54d6-ed74-4a31-9ec7-0283f5c35c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","timestamp":"2021. június. 23. 05:13","title":"Még kitart a hőség, másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra, hogy saját jelöltje legyen a köztársasági elnök, utóbbiról ugyanis még a mostani ciklusban kell dönteni. Bármennyire is esélytelen, az ellenzék állít közös jelöltet. A Fidesz favoritja Trócsányi László, de akár Kövér László is lehet. Kormányra kerülése esetén az ellenzék bevezetné a közvetlen elnökválasztást.","shortLead":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra...","id":"20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63e2cc3-e4f7-4149-b628-1e2807946034","keywords":null,"link":"/360/20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","timestamp":"2021. június. 23. 06:30","title":"Schmitt Pál plagizálása tett be a mostani ellenzék államfőválasztási reményeinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","shortLead":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","id":"20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc5210-a24f-4056-9f26-7cadb5a79756","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 23. 07:36","title":"Az országgal határos régiókban élő külföldiek is jöhetnek hozzánk vakcináért, de nem válogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73625c03-1824-4474-b723-c29b36e672c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 39 éves pilisi férfi nehezen emésztette meg, hogy már nincs szükség rá.","shortLead":"A 39 éves pilisi férfi nehezen emésztette meg, hogy már nincs szükség rá.","id":"20210624_Kirugtak_bosszubol_megolt_214_galambot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73625c03-1824-4474-b723-c29b36e672c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e182b8-cbc0-4781-bb78-3d911127a780","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Kirugtak_bosszubol_megolt_214_galambot","timestamp":"2021. június. 24. 11:08","title":"Kirúgták, bosszúból megölt 214 galambot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe4788-10c5-4b9c-9a96-14b10c08fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A németek ellen gólt és gólpasszt jegyző magyar csatár szerint két szó enyhíti a fájdalmát.","shortLead":"A németek ellen gólt és gólpasszt jegyző magyar csatár szerint két szó enyhíti a fájdalmát.","id":"20210624_szalai_adam_himnusz_csapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe4788-10c5-4b9c-9a96-14b10c08fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfd5d7f-9e17-48ee-a1f1-d28f0bc223c6","keywords":null,"link":"/sport/20210624_szalai_adam_himnusz_csapat","timestamp":"2021. június. 24. 13:07","title":"Szalai: Nagyon fáj, talán még nem fájt ennyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","shortLead":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","id":"20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b84898-7cbc-42e1-824c-6bb22e579723","keywords":null,"link":"/sport/20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 22:31","title":"2:1-re vezetünk a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]