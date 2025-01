Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset történt.","shortLead":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset...","id":"20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b827e871-913b-4a71-8622-8e017b7fef20","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","timestamp":"2025. január. 08. 06:32","title":"Alig csökkent a kórházakban hagyott újszülöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59aee6ad-8c05-4882-bd80-d630399149be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci Nutrix AG nevű cég segítségével a jövőben sokkal pontosabb képet kaphat az ember a stressz-szintjéről, ezzel együtt pedig a kezelés és a kiégés megelőzése is könnyebbé válhat.","shortLead":"A svájci Nutrix AG nevű cég segítségével a jövőben sokkal pontosabb képet kaphat az ember a stressz-szintjéről, ezzel...","id":"20250108_nutrix-ag-cortisense-nyalminta-vizsgalat-kortizolszint-stressz-kieges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59aee6ad-8c05-4882-bd80-d630399149be.jpg","index":0,"item":"4e3e4232-ecec-4a10-9112-cdc99f2a17b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nutrix-ag-cortisense-nyalminta-vizsgalat-kortizolszint-stressz-kieges","timestamp":"2025. január. 08. 18:03","title":"Elég csak egy kis nyálmintát adnia, 3-5 percen belül megmondja egy kütyü, hogy ki van-e égve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő, ha maszkban ülő betegekről terjednek képek Pekingből. A HVG által megkérdezett virológus szerint azonban aggodalomra semmi ok, a HMPV nem Covid. ","shortLead":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő...","id":"20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523.jpg","index":0,"item":"c166824d-65de-4b7d-bc50-fcd6bf21fb2e","keywords":null,"link":"/360/20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","timestamp":"2025. január. 08. 13:30","title":"Újabb Kínából érkező vírussal riogatnak, de van okunk félni a HMPV-től?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","shortLead":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","id":"20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"7e1e284e-d508-45ac-98aa-e675bc2735cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","timestamp":"2025. január. 08. 07:44","title":"Vége a januári tavasznak, újra hideg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül, és aminek utastere teljesen eltér az eddigi bajor autók utasterétől.","shortLead":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül...","id":"20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936.jpg","index":0,"item":"36830a8b-3702-4069-88dd-c1cce701dbdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","timestamp":"2025. január. 09. 19:03","title":"Kijelzőt csinált a BMW a szélvédőből, kiterjesztett valóság segíti a sofőröket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja a magyarok fizetési szokásait. A jelentés alapján Magyarország a digitális fizetési megoldások széles körű elterjedése felé tart, a készpénz szerepe azonban még mindig erős. Az elmúlt négy évben 11 ponttal nőtt a DFI-index, főként a mobiltárcák és az érintésmentes fizetések előretörésének köszönhetően. Az infrastrukturális fejlődés ellenére a készpénzhez ragaszkodó rétegek és a pénzügyi tudásbeli hiányosságok akadályozzák a további fejlődést. A digitális fizetések népszerűsítésében ezért kulcsfontosságú szerep jut a pénzügyi oktatásnak és a mikrokereskedők digitális integrálásának.","shortLead":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja...","id":"20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951.jpg","index":0,"item":"766002eb-4452-4c3f-b6bc-4388c9f43eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","timestamp":"2025. január. 08. 10:30","title":"Eldőlt már a készpénz és a bankkártya \"csatája\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e62e85-5774-4c68-b2a0-9ccc6c55b28e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Las Vegas-i CES 2025-ön debütált a meghökkentő formájú Honda 0 Saloon és 0 SUV.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2025-ön debütált a meghökkentő formájú Honda 0 Saloon és 0 SUV.","id":"20250108_furcsa-uj-villanyautokkal-sokkol-a-honda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51e62e85-5774-4c68-b2a0-9ccc6c55b28e.jpg","index":0,"item":"77f8ebf1-94ee-43b1-90f6-c8dead4f6614","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_furcsa-uj-villanyautokkal-sokkol-a-honda","timestamp":"2025. január. 08. 07:21","title":"Furcsa új villanyautókkal sokkol a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi hónapokban a szinte kizárólag csak védekező ukrán haderő újra támadásba lendült az Oroszországhoz tartozó kurszki térségben. Bár a siker inkább taktikai, mint stratégiai, a mostani ellentámadás is meglepte az orosz hadvezetést, ahogy az augusztusi ukrán betörés is.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban a szinte kizárólag csak védekező ukrán haderő újra támadásba lendült az Oroszországhoz tartozó...","id":"20250108_ukranok-kurszk-meglepetes-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"6d2d1a33-5d0e-4a77-aea8-e1c5e0243d94","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ukranok-kurszk-meglepetes-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 17:30","title":"Trumpra készülnek a Kurszknál másodszor is meglepetést okozó ukránok – de Moszkva is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]