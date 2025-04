Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin magára haragíthatja Trumpot; Trump olyan, mint egy ellen-Kissinger és Amerika saját magát keveri bajba. Orbán Viktor pedig lejáratta ugyan országát, de nyújthatott valamit szövetségesének. Lapszemle a világlapok cikkeiből. ","shortLead":"Putyin magára haragíthatja Trumpot; Trump olyan, mint egy ellen-Kissinger és Amerika saját magát keveri bajba. Orbán...","id":"20250405_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-orban-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"bb298675-b00b-4715-8e53-f2b8c42c468c","keywords":null,"link":"/360/20250405_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-orban-netanjahu","timestamp":"2025. április. 05. 11:17","title":"Netanjahu nem a természeti szépségek miatt tölt négy napot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","shortLead":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","id":"20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"d40b2255-123e-45f4-b99a-073ceb362cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","timestamp":"2025. április. 03. 21:54","title":"Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral is számolni lehet.","shortLead":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral...","id":"20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"dde6f122-b53b-4fa3-9072-4b94b91fbb31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","timestamp":"2025. április. 04. 10:11","title":"Aggódnak a gazdálkodók a hétvégi fagy miatt, nagy veszélyben van a gyümölcstermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","shortLead":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","id":"20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"805ed141-cde4-4626-8125-0b2465d39499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. április. 04. 08:34","title":"Februárban is zuhant az ipari termelés, és hol voltak akkor még a vámok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f09745a-674a-4ec8-988b-23fd74771064","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tizenkét bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert anyaegyesületénél, de a klub nem hosszabbít Thomas Müllerrel.","shortLead":"Tizenkét bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert anyaegyesületénél, de a klub nem hosszabbít Thomas Müllerrel.","id":"20250405_Thomas-Muller-tavozik-a-Bayern-Munchentol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f09745a-674a-4ec8-988b-23fd74771064.jpg","index":0,"item":"7a24a367-bf5e-4cc4-8fca-0f0683c48fbd","keywords":null,"link":"/sport/20250405_Thomas-Muller-tavozik-a-Bayern-Munchentol","timestamp":"2025. április. 05. 11:39","title":"Thomas Müller távozik a Bayern Münchentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c7916a-fee1-4b52-a123-eb1bdfb6d145","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Utána Norris, Pilastri, Leclerc következik majd a szuzukai futamon.","shortLead":"Utána Norris, Pilastri, Leclerc következik majd a szuzukai futamon.","id":"20250405_Verstappen-indulhat-az-elso-helyrol-a-Japan-Nagydijon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6c7916a-fee1-4b52-a123-eb1bdfb6d145.jpg","index":0,"item":"79969078-39b2-4de3-81e3-a2c96d209d61","keywords":null,"link":"/sport/20250405_Verstappen-indulhat-az-elso-helyrol-a-Japan-Nagydijon-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 09:19","title":"Verstappen indulhat az első helyről a Japán Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e4f9fb-5578-48de-8d58-db96e49a4c85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak egy 56 éves főorvost, a rendőrség szerint a nőgyógyász hálapénzt kapott szülésekért és nőgyógyászati műtétekért.","shortLead":"Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak egy 56 éves főorvost, a rendőrség szerint a nőgyógyász hálapénzt kapott...","id":"20250404_Elfogtak-a-szulesekert-halapenzt-kero-foorvost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e4f9fb-5578-48de-8d58-db96e49a4c85.jpg","index":0,"item":"703bdae9-5168-4162-89bc-469e1f165b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Elfogtak-a-szulesekert-halapenzt-kero-foorvost","timestamp":"2025. április. 04. 10:22","title":"Elfogták a szülésekért hálapénzt kérő főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Egy 15 éves diák alkotmányjogi panaszát négy tárgyalási nap után utasította el a testület, két tag azt is kétségbe vonta, hogy ő írta a beadványt.","shortLead":"Egy 15 éves diák alkotmányjogi panaszát négy tárgyalási nap után utasította el a testület, két tag azt is kétségbe...","id":"20250403_iskolai-mobiltelefon-tilalom-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"eabc8780-bb64-47f3-9799-d2c2bf62b78d","keywords":null,"link":"/elet/20250403_iskolai-mobiltelefon-tilalom-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. április. 03. 15:44","title":"Átment az Alkotmánybíróságon az iskolai mobiltelefon-tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]