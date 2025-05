Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"83fe3554-8136-4dba-a42a-169019a7ebf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még tart a nyomozás, így a vádpontok is változhatnak. Az érdemi tárgyalás novemberben kezdődhet.","shortLead":"Még tart a nyomozás, így a vádpontok is változhatnak. Az érdemi tárgyalás novemberben kezdődhet.","id":"20250530_liverpool-bajnoki-parade-tomegbe-hajto-autos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83fe3554-8136-4dba-a42a-169019a7ebf8.jpg","index":0,"item":"edf90876-752f-42ee-b397-b23c68e9afa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_liverpool-bajnoki-parade-tomegbe-hajto-autos-birosag","timestamp":"2025. május. 30. 18:50","title":"Bíróság elé állt a férfi, aki autóval gázolt a Liverpool bajnoki címét ünneplők tömegébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efc2939-f4cc-4eca-99c7-825467f19d1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK pedig rendkívüli ülést kezdeményez, zártat, hogy elkerüljék a cirkuszt.","shortLead":"A DK pedig rendkívüli ülést kezdeményez, zártat, hogy elkerüljék a cirkuszt.","id":"20250530_budapest-inkasszo-tisza-dk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8efc2939-f4cc-4eca-99c7-825467f19d1a.jpg","index":0,"item":"99ba30dc-efb3-4188-bf33-943e8ffba76c","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_budapest-inkasszo-tisza-dk","timestamp":"2025. május. 30. 19:12","title":"Karácsonytól megoldási javaslatot, Szentkirályitól érdemi munkát vár a fővárosi TISZA frakció a tízmilliárdos inkasszó nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint ennek csak technikai oka van, pedig Gulyás Gergely egészen másról beszélt a Kormányinfón.","shortLead":"A frakcióvezető szerint ennek csak technikai oka van, pedig Gulyás Gergely egészen másról beszélt a Kormányinfón.","id":"20250530_kocsis-mate-ukranozas-uldozesi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"2f6bb26c-9be2-42e2-aa95-81da7cceaedd","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_kocsis-mate-ukranozas-uldozesi-torveny","timestamp":"2025. május. 30. 18:16","title":"Kocsis Máté ukránozva reagált cikkünkre, ami arról szólt, hogy nem adta a nevét minden fideszes az üldözési törvényjavaslathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú meghallgatása után fogják újratárgyalni az egész pert. ","shortLead":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú...","id":"20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47.jpg","index":0,"item":"c7c8d33b-5aa2-4bf5-b2ca-a4d64145f7d4","keywords":null,"link":"/sport/20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","timestamp":"2025. május. 30. 19:08","title":"Az egyik bíró médiaszereplése miatt tárgyalják újra Maradona orvosi stábjának perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át a talajt a mikroműanyag-szennyezés.","shortLead":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át...","id":"20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd.jpg","index":0,"item":"761ebfd5-c2da-47fa-9443-7f2db65834f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","timestamp":"2025. május. 29. 20:03","title":"Már a giliszták is tele vannak mikroműanyaggal, és ez óriási bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán mérnökök olyan új optikai kábelt fejlesztettek, amivel egy másodperc alatt lehetne átküldeni a világ egyik pontjáról a másikra a Netflix teljes kínálatát.","shortLead":"Japán mérnökök olyan új optikai kábelt fejlesztettek, amivel egy másodperc alatt lehetne átküldeni a világ egyik...","id":"20250530_adatatvitel-optikai-kabel-adatatviteli-sebesseg-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608.jpg","index":0,"item":"037cba8b-1d65-42c6-a874-36d03ace94e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_adatatvitel-optikai-kabel-adatatviteli-sebesseg-rekord","timestamp":"2025. május. 30. 18:33","title":"1 millió GB/másodperc: rekordsebességgel továbbítja az adatokat az új japán kábel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kell Morrist csak megfigyelésre vitték kórházba.","shortLead":"Kell Morrist csak megfigyelésre vitték kórházba.","id":"20250530_alaszka-gleccser-sziklaomlas-tulelo-turista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c.jpg","index":0,"item":"088345e6-0e61-4e2a-9805-c8676d5d80f3","keywords":null,"link":"/elet/20250530_alaszka-gleccser-sziklaomlas-tulelo-turista","timestamp":"2025. május. 30. 10:39","title":"Rázuhant egy 320 kilós szikla, de a haja szála sem görbült egy alaszkai turistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850eb240-ee78-40fd-8c44-147184934ef0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos a járvány alatt naponta szerepelt a nyilvánosság előtt.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos a járvány alatt naponta szerepelt a nyilvánosság előtt.","id":"20250530_muller-cecilia-nyugdijba-megy-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/850eb240-ee78-40fd-8c44-147184934ef0.jpg","index":0,"item":"0e8b9e79-1363-4e38-9a83-455b47cd88e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_muller-cecilia-nyugdijba-megy-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:25","title":"Nyugdíjba megy Müller Cecília, akit Orbán szerint egycsapásra megszeretett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]